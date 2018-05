Het zijn moeilijke tijden voor de levensgenieter, maar gelukkig hebben we Ilja Gort nog

Dit weekend startte Gorts nieuwe Italië-reis en zo te zien wordt dat weer een echte Via Happia. In 'Kassa' zat zaterdag trouwens ook een meneer Gort, maar die had het veel minder naar zijn zin.

Eerst over seizoen 2 van 'Gort over de grens' dat aftrapte in Ligurië. Je kunt opperen dat oud-reclameman Ilja Gort vooral een handige pr-jongen is die dé manier heeft gevonden om zijn eigen wijnbusiness te promoten. Maar wat maakt deze man leuke programma's voor de mensen. Zo lagen we deze keer met volwassen mannen op plankjes boven een teer basilicumveld, dronken we mousserende wijn in de ijzige kou op de Mont Blanc en rolden we bijna van de stijle wijnhellingen in La Cinque Terre. 'Una job relax' zoals Gort het zelf zou omschrijven in zijn beste Italiaans.

Wellicht denkt u: wees eens consequent Bas! Hoort bij Gort ook niet een bijsluiter?

Wellicht denkt u: wees eens consequent Bas! Hoort bij Gort ook niet een bijsluiter? Hoe zit het met de gezondheidsrisico's van te veel drinken en te veel eten? Laat ook Gort niet slechts één kant van de medaille zien? En dan de Mediawet: alcoholreclame mag toch niet voor 21.00 uur op tv? Ja, ik weet het allemaal. Maar als ik het energieke lijf zie van deze handelsreiziger in de goede dingen des levens, dan zwijgt mijn kritische geest in alle talen.

Meetmethode Wie wel te maken kreeg met de Reclame Code Commissie was brillenboer Eyelove, voor die campagne met René Froger. Nee, niet vanwege het irritante geluid van deze multivocale zanger, maar vanwege de meetmethode voor brillenglazen. Kort door de bocht: Eyelove zou suggereren een meetapparaat te gebruiken om je leessterkte te bepalen, terwijl die in de praktijk simpelweg wordt bepaald op basis van je leeftijd. Het consumentenprogramma 'Kassa' opende zaterdag de aanval op Eyelove, en bracht daarvoor optometrist en winkelier Riens Gort in stelling. Althans: Gorts kritiek was van tevoren gefilmd, terwijl tijdens de live-uitzending zelf presentatrice Brecht van Hulten het woord voerde.