Het zal best waar zijn Gordon, maar sommige waarheden hoef je niet per se te vertellen

U kent ze vast wel, van die mensen die na de verontschuldigende kreet ‘ik zeg het gewoon eerlijk hoor’ de meest pijnlijke opmerkingen maken. Showbizz-fenomeen Gordon is ook zo iemand. Het zal best waar zijn wat hij allemaal door Marcel Langedijk heeft laten optekenen in zijn biografie, die woensdag verscheen en voor veel opwinding zorgt in Gooi en omstreken. Maar sommige waarheden hoef je niet per se te vertellen.

Gordon heeft het van geen vreemde, zo blijkt. Toen hij aan zijn moeder Marie Heuckeroth vertelde dat hij ook op jongens valt, reageerde ze met de woorden: “Als ik dat geweten had, had ik een kussen op je gezicht gedrukt.” Heel eerlijk, maar ze had ook op haar tong kunnen bijten. Op zijn achttiende deed Gordon een zelfmoordpoging, onthult hij.

Toch kwam in het disfunctionele gezin uit Amsterdam-Noord – hij heeft zeven broers en zussen - ook altijd alles wel weer goed. Toen moeder 75 jaar werd nam de inmiddels succesvolle Gordon haar met een grote groep feestvierders mee naar Las Vegas. Wie weet heeft hij er het idee aan over gehouden dat iedere ruzie altijd weer bijgelegd kan worden. Want wat is hij altijd verbaasd als mensen boos worden als hij gewoon de waarheid vertelt. Een kwart eeuw in de Nederlandse showbizz heeft hem geen vrienden opgeleverd, stelt hij wat beteuterd vast.

Samen masturberen

Met Gerard Joling is het inderdaad altijd wel weer goed gekomen. Hij zal er niet van schrikken dat Gordon hem een ouwe viezerik noemt die zijn ideeën heeft gestolen. Ook de andere voormalige Topper-collega’s zijn Gordons eerlijkheid inmiddels wel gewend: René Froger is ‘zuurder dan de wijn die hij schenkt’ en Jeroen van der Boom is ‘het paard van Troje’. Maar liedjesschrijver John Ewbank had waarschijnlijk niet verwacht dat hij opeens op nationale televisie tekst en uitleg moest geven over de bewering van Gordon dat zij in hun jonge jaren samen porno keken en masturbeerden. John schreef Gordons grootste hit ‘Kon ik maar even bij je zijn’. Is zo’n volledig overbodige onthulling de manier om hem te bedanken?

Een en ander doet trouwens sterk denken aan een andere geruchtmakende biografie: ook het levensverhaal van wielrenner Thomas Dekker deed dankzij een masturbatiescène veel stof opwaaien. Het zal dus wel geen toeval zijn dat juist deze episode er als opwarmertje was uitgepikt in de talkshow van Eva Jinek, waar Gordon na een jaar lang dreigen met alle onthullingen eindelijk het eerste exemplaar kon laten wapperen. De entertainer weet als geen ander hoe dat werkt met publiciteit. Gek was het trouwens wel, dat hij bij ‘Jinek’ zat en niet bij het door lage kijkcijfers geplaagde ‘RTL Late Night’ van zijn werkgever RTL4. Was dat een sneer naar scheidend RTL-baas Erland Galjaard, die er in de biografie ook al van langs krijgt?

Ondertussen is Gordon alweer druk doende materiaal te creëren voor een vervolg. Zijn ongelukkige liefdesleven, waarover uitvoerig wordt geschreven, heeft alweer een volgend onfortuinlijk hoofdstuk. Een maand geleden kondigde Gordon op Instagram aan dat hij nu écht de liefde van zijn leven had gevonden. Hij was alleen vergeten met die liefde af te stemmen of het moment al daar was om deze waarheid eerlijk met het Nederlandse volk te delen. De jongeman was daar niet erg gelukkig mee en om kort te gaan: de ex-geliefden zien elkaar binnenkort misschien zelfs in de rechtszaal.

Harmen van Dijk is redacteur van Tijd, het zaterdagmagazine van Trouw. Wekelijks bespiegelt hij de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daar buiten. Lees hier meer afleveringen van Soap & Co.

Bijvoorbeeld die over het tv-programma waarin Gordon op zoek ging naar een man om mee te trouwen. "Gordon gaat trouwen, waar anders dan op tv? Hij gelooft in de liefde, maar heeft zich wel ingedekt tegen financiële ellende en gezondheidsrisico’s."