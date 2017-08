Het woordje te en het toeval

De man met de snor wil mij blijkbaar iets vertellen, en daartoe heeft hij de strategie gekozen om in de trein naast mij te gaan zitten. Er ontspint zich een gesprek dat beide levens merkbaar zal beïnvloeden.

"Ik zat in de trein, en er kwam een man met een snor naast mij te zitten." Dit is ineens een heel ander verhaal. Nu suggereert de zin dat de man met een snor door een speling van het lot, of als gevolg van het plaatsingsbeleid van de spoorwegen, naast mij terecht is gekomen.

Hoe kan zo'n klein woordje 'te' zo'n groot betekenisverschil teweegbrengen? Dat komt doordat de betekenis van de zin niet alleen in de woorden zit, maar ook in de patronen.

Patroon Er bestaat een patroon van hulpwerkwoorden met het woordje 'te,' zoals 'Hij schijnt te lachen,' 'Hij lijkt te lachen,' 'Hij dreigt te lachen,' waarbij je de zin ook kunt omzetten tot 'Het schijnt dat hij lacht,' 'Het lijkt of hij lacht,' 'Het dreigt dat hij lacht.' In dat patroon is steeds de betekenis dat de wereld waarin hij lacht door iemand (eventueel de publieke opinie, of het lot) beoordeeld of bewerkstelligd wordt. 'Hij kwam naast mij te zitten' interpreteer je dus als dat het 'kwam te gebeuren' dat hij naast mij zat. Het impliciete onderwerp 'het' identificeer je dan als een soort 'hogere macht' (het toeval). En hoe liep het af met die man met die snor? O, die kwam met een of ander vaag verhaal over het woordje 'te' en hoe er achter een betekenisloos woordje een hele wereld aan betekenis zat. Iets met patronen. Heeft u een taalvraag? Mail naar: p.a.coppen@let.ru.nl. Lees ook de eerdere afleveringen van onze taalrubriek

