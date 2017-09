Het woordenboek online

Waarom is dat een leuke kwestie? Omdat het ervan afhangt of 'online' hier een apart woord is of niet. Hoe stel je dat vast?

Lees verder na de advertentie

Zijn er wel argumenten om 'on­li­ne­woor­den­boek' te schrijven?

Allereerst kun je opmerken dat 'online' best als apart woord gebruikt kan worden. 'We zijn online' is een voorbeeld, en 'U kunt alleen online reageren' is een ander. Wat voor woordsoort is dat? In de laatste zin is het een bijwoord, in het eerste voorbeeld lijkt het een bijvoeglijk naamwoord. Het heeft niet alle kenmerken van een bijvoeglijk naamwoord (je kunt geen vorm 'online - onliner - het onlinest' maken), maar je kunt het bijvoorbeeld wel een maatbepaling meegeven ('half online,' 'helemaal online').

Als 'online' een bijvoeglijk naamwoord is (net zoals 'groot'), dan kun je natuurlijk ook de woordgroep 'een online woordenboek' maken. Er is dus niets tegen op die spelling. Zijn er dan wel argumenten om 'onlinewoordenboek' te schrijven?

Dat zou kunnen: er is een miniem uitspraakverschil met 'een online woordenboek' (waarbij de klemtoon op 'woord' iets sterker lijkt), en je hebt per slot van rekening ook woordvormingen als 'nieuwbouw' en 'grootverbruik,' maar die worden vaak bekritiseerd als germanismen.

Kortom: 'online woordenboek' lijkt het beste, als je er een beetje over nadenkt. Maar helaas, ik zei al dat spellingkwesties zelden leuk zijn: 'onlinewoordenboek' staat in de online woordenlijst.

Heeft u een taalvraag? Mail naar p.a.coppen@let.ru.nl.

Lees ook de eerdere afleveringen van onze taalrubriek

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.