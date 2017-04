Het woord 'uitgekookt' heeft niks met een ei te maken

Kijk, zo hoort het mensen: je moet elk moment van de dag aangrijpen om over de taal na te denken. Dat leidt altijd tot verrassende ontdekkingen: de taal valt nooit tegen. Ook al blijkt het woord 'uitgekookt' niks te maken te hebben met een uitgekookt ei, je krijgt bij de zoektocht iets anders cadeau.

Het begint niet al te rooskleurig: 'uitgekookt' in de betekenis 'sluw' is rechtstreeks overgenomen van het Duitse 'ausgekocht,' en 'etwas auskochen' betekent in het Duits 'iets uitdenken, verzinnen, uitbroeden'. Maar als je dan even over je taalergernis vanwege het zoveelste germanisme heenstapt, word je daarvoor ruimschoots beloond: de betekenisontwikkeling van 'uitgekookt' is vergelijkbaar met woorden als 'geslepen', 'gewiekst' en 'geraffineerd'.

Het gaat hier allemaal om werkwoorden met de betekenis dat je iets op zorgvuldige en intensieve wijze behandelt ('wieksen' is 'met was bestrijken', en de andere liggen voor de hand). Je zou verwachten dat het behandelde object dan geslepen, gewiekst, geraffineerd of uitgekookt zou zijn, maar blijkbaar gaat die betekenis dan over op degene die de handeling verricht, waarschijnlijk vanuit de gedachte dat je ook jezelf kunt slijpen, wieksen, raffineren of uitkoken. En dan is het resultaat dat je dat bent.

