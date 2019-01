Het woord groen dreigt zijn glans te verliezen

Het woord dook op in collocaties als groene stroom, groene landbouw en groen beleggen, waarvan het lezen alleen al je een goed gevoel bezorgde. Iedereen hield van het milieu en wilde groen zijn of was van plan te vergroenen.

De afgelopen jaren associëren we het woord groen in toenemende mate met klimaat (als aspect van het leefmilieu) en klimaatverandering. Tref je nu in de krant de woordgroep ‘groene maatregelen’ aan, dan hebben die vaak niet betrekking op verzuring, verzilting, ­ontbossing en dergelijke ontwikkelingen die schadelijk zijn voor het leefmilieu (van plant en dier), maar op klimaatverandering en de schadelijke ­gevolgen daarvan. Ook in combinaties als groene hypotheek en groen krediet is groen niet synoniem met milieu, maar met klimaat (klimaathypotheek, klimaatkrediet).