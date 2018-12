Het woord gewoon is gewoon jongerentaal van onze betovergrootouders

De meeste keren dat het woord in de spreektaal gebruikt wordt, zal niet de letterlijke betekenis 'gebruikelijk' bedoeld zijn (die overigens afgeleid is van 'wennen' en niet van 'wonen'). Het woord 'gewoon' komt veel vaker voor als modaalpartikel: een woordje met alleen een modale betekenis. In die betekenis kan het dan ook niet vervangen worden door 'gebruikelijk'.

Modale betekenissen gaan over wenselijkheid en waarschijnlijkheid. Door modale woordjes geef je aan hoe je de wereld op dat moment inschat. Je geeft informatie over wat je van de wereld weet: je eigen verbazing, je inschatting van wat anderen vinden, of signalen over wat je zelf wil.