Het woord ‘geen’ is taalkundig bepaald geen duidelijk woord

In eerste instantie zou je zeggen dat ‘geen’ eenvoudigweg de ontkenning is van het telwoord één, dus eigenlijk een ander woord voor nul.

Dat klopt soms ook wel. In plaats van ‘Er zitten geen fouten in deze tekst’ kun je ook zeggen ‘Er zitten nul fouten in deze tekst,’ en dat komt dan in elk geval op hetzelfde neer. Maar dan begint het al: bij ‘geen’ kun je ook het enkelvoud gebruiken (‘Er zit geen fout in deze tekst’) en dat gaat met ‘nul’ dan weer niet. Dus het is niet zomaar hetzelfde.

Wat ontkent ‘geen’ in ‘Ik lust geen chocola’? Eigenlijk ontkent ‘geen’ daar die hele zin

Die betekenis ‘nul’ zit er ook lang niet altijd in. Als je zegt ‘Dat is geen fout maar een vergissing,’ dan heb je helemaal geen echt aantal op het oog. Je zou kunnen zeggen dat ‘geen’ daar alleen de ontkenning is van het lidwoord ‘een’. Maar wat ontkent ‘geen’ dan in ‘Je hebt daar geen recht toe’? Zonder ontkenning wordt dat ‘Je hebt daar (wel) het recht toe.’ Het lijkt er dus op dat ‘geen’ daar een ander woord is voor ‘niet het’.

‘Geen’ lijkt dus een ander woord voor ‘niet één’, of ‘niet het’. Maar wat ontkent ‘geen’ in ‘Ik lust geen chocola’? Eigenlijk ontkent ‘geen’ daar die hele zin.

Bij nader inzien kun je ‘geen’ meestal lezen als een ontkenning van een hele zin. ‘Ik heb geen zin’ is hetzelfde als ‘Het is niet zo dat ik zin heb’. De focus van die ontkenning is dan uitgedrukt op een woordgroep doordat die met ‘geen’ begint. Maar wat ontken je dan in de zin ‘Ik begrijp er geen snars van’?

