Het woord 'eindresultaat' is niet dubbelop

De lezeres heeft wel ergens een punt. Doorgaans worden resultaten niet in het begin gehaald. En er is ook wel grond voor ergernis. Maar in algemene zin is die onterecht.

Lees verder na de advertentie

De term eindresultaat is natuurlijk ontstaan in een context waarin er sprake is van complexe, elkaar opvolgende processen, die telkens 'tussenresultaten' opleveren. De resultaten die aan het einde van zo'n reeks processen worden bereikt zijn dan 'eindresultaten.' Het woord 'tussenresultaat' lijkt tegenstrijdig, maar 'tussen' slaat niet op de plaats in het proces, maar in een grotere reeks.

Zo bezien is het woord 'eindresultaat' een prima woord met een welomschreven en functionele betekenis. De ergernis zal echter zijn oorsprong hebben in het feit dat het gebruik van het woord 'eindresultaat' impliceert dat er sprake is van complexe processen. Als dat niet het geval is, zou je het woord als dikdoenerij kunnen opvatten.

Het suggereren van complexiteit is een bekende trend in het taalgebruik. Had je vroeger het aanvullen van woorden met '-gebeuren' ('het voetbalgebeuren'), om de gehele complexe situatie rond een bepaald begrip aan te duiden, later had je '-systeem' ('het regelsysteem'), waarmee een interne samenhang kan worden gesuggereerd. Op zichzelf kunnen die woorden prima zijn, maar bij onterecht gebruik kunnen ze de ergernis van andere taalgebruikers wekken.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.