Het woord betutteling had ooit een gunstige strekking

Toch is dit gebruik in lijn met een oude betekenis van het woord, dat de laatste dagen wel vaker in het nieuws was, vooral in verband met het preventieakkoord, waarmee de overheid – ongetwijfeld vol goede bedoelingen – de burgers wil stimuleren minder te roken, minder te drinken, minder dik te zijn en meer te bewegen.

Betuttelen betekende oorspronkelijk de puntjes op de i zetten, oftewel ‘door correcties aan te brengen perfectioneren’

Lezers van nu vatten betutteling automatisch op als het informele, ietwat kneuterige synoniem van de veel formelere woorden bevoogding en paternalisme, die eveneens een ongunstige betekenis hebben. Toen betutteling een eeuw geleden gangbaar werd, had het woord nog niet zo’n negatieve strekking en verwees het simpelweg naar het aanbrengen van kleine verbeteringen, bijvoorbeeld in een tekst. Betutteling is namelijk afgeleid van het werkwoord betuttelen (oude variant: betittelen), dat op zijn beurt gevormd is op basis van het woord tittel (ook wel tuttel), dat puntje of stipje boven een woord betekent en dat we nu vrijwel alleen nog aantreffen in de uitdrukking ‘geen tittel of jota’ (totaal niets). Betuttelen betekende oorspronkelijk dus in feite de puntjes op de i zetten, oftewel ‘door correcties aan te brengen perfectioneren’.

Je tekst laten corrigeren is tot daar aan toe, maar zodra een instantie, zoals de overheid, je levensstijl gaat corrigeren, vatten we dat corrigerend optreden op als uiting van betweterigheid en ongewenste bemoeizucht en wijzen we dat af door het betutteling te noemen.

In de rubriek Taal worden grammaticale geschillen, etymologische enigma’s en andere taaltwijfels voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon. Lees hun bijdragen op trouw.nl/taal. Ook een vraag? Mail naar p.a.coppen@let.ru.nl of tdb@taalbank.nl.