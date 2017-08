Een merkwaardig man van een merkwaardig geslacht', zo omschreef een journalist Julius van de Sande Bakhuyzen bij zijn negentigste verjaardag, in 1925.

Dat geslacht, dat was vooral Julius' vader Hendrik, een landschapsschilder van het meer traditionele soort. Ook Julius' zuster Gerardina was kunstenaar, zij schilderde vooral bloemen. De band tussen Julius en zijn zus was hecht. Pas nadat ze was overleden in 1895 koos Julius een echtgenote, de zuster van schilder en vriend Philip Sadée.

Hoe de kunstenaar verder 'merkwaardig' was, is niet duidelijk, van tijdgenoten blijkt juist dat de familie steeds veel vrienden om zich heen wist te verzamelen. Vanaf 1886 reisde de in Den Haag wonende Julius vaak naar Drenthe om te schilderen, eerst in Borger en Rolde, later rond Exloo. 'Overal heb ik gezworven en overal ben ik met genoegen geweest. Want och, de menschen zijn er goed. En je kunt er ongestoord zitten schilderen', vertelde hij eens.

Dikke penseelstreken Samen met kunstenaarsvriend Willem Roelofs legde hij er het heide- en boslandschap vast. Niet op de traditionele manier waarop zijn vader zijn landschappen maakte. Julius was veel meer geïnspireerd door de Franse en Haagse schilders die de impressie van het landschap vastlegden in dikkere penseelstreken. Van de 'Rustende koeienhoeder' op de nieuwe aanwinst van het Drents museum, is alleen het silhouet te herkennen onder de grote eik, de meeste aandacht trekt de spiegeling van het zonlicht op het water. Ook in het artikel van 1925 wordt de kunstenaar geroemd vanwege 'het weergaloos knappe effect van een bleek zonnetje dat doorbreekt na een zomerbui'. Eerder roemde men hem al vanwege de 'verfrissender paneeltjes, vol jonge levensvreugd, zonnig en luchtig-fijntjes'. Waar de kunstenaar het schilderij dat het Drents museum van een Nederlandse particuliere collectie kon kopen, precies heeft gemaakt, is niet bekend. Zeker is dat Van de Sande Bakhuyzen dit doek schilderde tussen 1880 en 1890, tijdens een van zijn vele bezoeken aan zijn geliefde provincie.

