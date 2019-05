Het water dartelt weer rond de Florentijnse ‘rampe del Poggi’

De trots en blijdschap van de burgemeester worden veroorzaakt door het knappe staaltje restauratie van de zogenaamde ‘rampe di Poggi’. Dat is een kunstzinnig, negentiende-eeuws complex van fonteinen, grotten, kuipen en watervallen die tegen een heuvel aan de zuidkant van stad ligt, aan de andere kant van de Arno vanuit de binnenstad gezien. Bovenaan het geheel ligt het beroemde uitzichtpunt Piazzale Michelangelo, waar bezoekers uitkijken over de hele stad. Of, zoals Nardella het zegt, ‘een adembenemend panorama kunnen bewonderen’.

Lees verder na de advertentie

Het opknappen was hard nodig want naar de door architect Giuseppe Poggi ontworpen fonteinen, grotten en bassins met hun planten en mozaïeken, waarin het water ruim vijftig meter naar beneden dartelt, was een eeuw lang niet omgekeken. Het was allemaal verwaarloosd en overwoekerd door onkruid. Dankzij een investering van 2,5 miljoen euro door een Florentijnse non-profitorganisatie ligt het zaakje er nu weer fraai bij. Alles is schoongemaakt en hersteld. Er zijn onder meer 1200 waterplanten en 200 sierplanten geplaatst. Een nieuw systeem zorgt ervoor dat een groot deel van het water dat naar beneden komt steeds opnieuw helemaal naar boven wordt gepompt.

Hoofdstad Het brede complex in neoclassicistische stijl tegen de heuvel is betekenisvol voor Florence en zijn geschiedenis. Want het werd ontworpen in 1865, toen deze hoofdstad van Toscane (tijdelijk) tot hoofdstad van heel Italië was gebombardeerd. Architect Poggi had toen onmiddellijk de opdracht gekregen om Florence te vernieuwen en uit te breiden. Dit complex was daar een belangrijk onderdeel van. Om de heropening van de ‘rampe di Poggi’ te vieren, organiseert de stad op 18 mei een feest, met ’s avonds een groots lichtspektakel. Burgemeester Nardella: “De hele wereld is daar welkom.”

Lees ook: