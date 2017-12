Het was voor Youp van 't Hek blijkbaar geen jaar om vrolijk van te worden

Verbinding Lees verder na de advertentie "Ik dool al zo'n 63 jaar op deze aardkloot rond en ik denk dat ik het nu snap", zingt Youp van 't Hek in het openingslied van zijn show 'Een vloek en een zucht'. Hij heeft zijn gympies weer uit het vet gehaald om voor de negende keer sinds 1989 het land te vermaken met een oudejaarsconference. Vilein merkt de cabaretier op dat de voorgaande edities, van Herman Finkers en Claudia de Breij, enorm verbindend waren en dat hij dat zeker ook van plan is. Wij weten dan al meteen dat daar niks van terechtkomt.

De kroeg 'Een vloek en een zucht' speelt zich af in café Zanzibar, waar Van 't Hek na een optreden de stamgasten treft. Een handige manier om, deels via hun monden, commentaar te leveren op de gebeurtenissen van 2017. Harvey Weinstein, het huwelijk van Gordon dat geen huwelijk werd, het gemiste WK, het komt allemaal in rap tempo voorbij. De toespraak van Sybrand Buma over 'de gewone Nederlander' en de ingezonden brief van Kees van der Staaij in The Wall Street Journal over euthanasie worden op zijn Van 't Heks al grappend vermorzeld. We jassen de wereld naar de kloten met ongelooflijk veel plezier

Oorlog Van 't Hek is behoorlijk pessimistisch in deze oudejaarsconference. 2017 was blijkbaar geen jaar om vrolijk van te worden. Hij waarschuwt alvast dat de Derde Wereldoorlog eraan komt, al is het maar omdat hij nul fiducie heeft in (het IQ van) Donald Trump. Over het klimaat is hij al niet veel positiever: "We jassen de wereld naar de kloten met ongelooflijk veel plezier."