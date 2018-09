Het was een hete gember-citroenzomer

Ik weet niet of het u ook opviel, maar ik kon deze zomer geen terras of strandtent bezoeken zonder verfrissende gember-citroenlimonade, verse gemberthee of alcoholvrij gemberbier op de kaart. It was ginger lemon all over. Ook smaken kunnen ineens doorbreken tot ware sterren. Een tijd terug gebeurde dat al met karamel-zeezout. Het begon met het succes van de dikke Tony-chocoladereep en daarna was het hek van de dam. Alles, werkelijk alles werd ‘verkaramelzeezoutiseerd’ door de voedingsindustrie. Niet alleen vla, taart, koek en ijs kregen een karamel-zeezoutvariant. Zelfs pindakaas moest eraan geloven. Toen was de lol eraf - als bij een echte popster.

Vergeet alle Bionades, Proviandes en zelfgebrouwen gem­ber-ci­troen­li­mo­na­des met vaak veel te veel gember

Nu ben ik bang dat dit met de huidige ster aan het drankenfirmament ook gebeurt. Dus voordat gember-citroen u de neus uitkomt, wil ik graag een verrukkelijk gembernatje delen, dat ik ontdekte tijdens een fietstocht door snikheet Berlijn. Vergeet alle Bionades, Proviandes en zelfgebrouwen gember-citroenlimonades met vaak veel te veel gember. Zoek alsjeblieft het koddige, bolle glazen flesje ijsthee van ChariTea: inderdaad fairtrade, biologisch en met elke fles steunt u een sociaal initiatief in Sri Lanka, waar de twee Duitse vrienden die het merk begonnen de groene thee vandaan halen.

Kies dan zonder twijfel voor de smaak Green Tea met een vleugje gember. Pak voor mijn part de trein naar Berlijn, huur een fiets, rijd naar de Karl-Liebknecht-Strasse 7 om het te drinken bij het überhippe gezonde fastfood-restaurant Dean&David (wanneer komt die keten naar Nederland?). Neem er gerust een Veggie Buddha Bowl bij vol kraakverse groenten, die ze voor je neus klaarmaken.

Te ver gezocht? Ik trof de verfrissende, met honing en agave lichtgezoete ijsthee ook aan bij Huize Frankendael in Amsterdam en het is her en der te koop bij natuurwinkels.