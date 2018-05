Het was alsof Sam Smith er niet voor durfde te gaan in de Ziggo Dome

Sam Smith is een aardige man. Dat zie je zo. Hij heeft en lief gezicht, waar woensdag in Ziggo Dome steeds een brede lach op verschijnt. Met zijn jongensachtige charme weet hij het publiek snel om zijn vinger te winden.

Lees verder na de advertentie

Natuurlijk helpt het ook dat hij de loftrompet over Amsterdam steekt: "Ik heb vandaag een geweldige dag gehad. We zijn door de stad gefietst en ik ben vier keer bijna overhoop gereden!" En dan beschikt hij ook nog over de nodige zelfspot. Na een gedragen liveversie van 'Writing's On The Wall' merkt hij droog op: "Hoe dramatisch was dat?"

Bovenal is de 25-jarige Londenaar een begenadigd zanger. In Amsterdam laat hij horen over een licht en uiterst soepel stemgeluid te beschikken en is hij werkelijk op geen enkele valse noot te betrappen. Het is een genot om te horen hoe moeiteloos hij hij zingt en zelfs de hoogste noten haalt. Gelukkig zet hij zijn falset niet al te vaak in, want dat kan op den duur een gimmick worden.

Smith houdt iets terug waardoor de songs urgentie en diepgang missen