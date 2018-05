Het verzet van Patti Smith klinkt nog altijd luidkeels

Het is jammer van die donkere onweerswolken vanavond, daarachter schijnt namelijk een prachtig volle maan, zegt Patti Smith, net nadat ze onder luid gejuich is opgekomen. Vandaar dat ze de avond begint met haar gedicht 'Perfect Moon' – waarvan ze de tekst overigens kwijt was: gelukkig vond ze die terug op het internet. Na die voordracht, zonder een tel over te slaan, begint gitarist Lenny Kaye met de slepende akkoorden van ‘Wing’.

Achter die wolken schijnt trouwens niet alleen de maan, maar ook de zon - dat is zo’n beetje de rode draad van deze bijzondere avond die Patti Smith gisteravond verzorgde samen met haar gitarist Lenny Kaye in De Duif, de statige kerk aan een Amsterdamse gracht.

Smith, het Amerikaanse rock-icoon dat in 1975 doorbrak met haar album 'Horses', die zich in het roerige New York van die tijd net zo makkelijk voortbewoog in literaire kringen als de punkbeweging, die samen schreef met Bruce Springsteen en vorig jaar nog de Nobelprijs voor haar vriend Bob Dylan kwam ophalen in Stockholm, toont zich onverzettelijk, strijdbaar en optimistisch als vanouds. Ondanks haar 71 jaar heeft ze nog een dijk van een stem, waar nauwelijks een spatje roest op te ontdekken valt. En waarmee ze bovendien nog altijd een hoop mee te zeggen heeft.

Iemand uit het publiek vraagt 'wat we moeten doen met Trump?'. 'Doe met hem wat je wilt', zegt Smith schou­der­op­ha­lend

'Wees voorzichtig' Ze omvlecht de tiental uitgeklede nummers (níet ‘Gloria’, wél ‘Because the Night’) met enkele gedichten, onder andere uit haar onlangs uitgegeven lange gedicht ‘The New Jerusalem’. Als reactie op het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem door Donald Trump. Daar heeft niemand het recht op, zegt ze, al helemaal niet die 'zogenaamde president van ons'. Later vraagt iemand uit het publiek haar 'wat we moeten doen met Trump?'. 'Doe met hem wat je wilt', zegt ze schouderophalend. Ze wil er niet te veel woorden aan vuil maken. Alsof hij het niet waard is. Maar ook: "Wees voorzichtig in jullie land." 'The New Jerusalem’ laat ze volgen door het nummer ‘Ghost Dance’, met het opwekkende refrein ‘we shall live again’. Inderdaad: nummers en gedichten zijn niet zomaar gekozen - inhoud en vertolking zijn duidelijk aan elkaar gekoppeld. Smith schakelt vanavond moeiteloos tussen melancholisch, boos, smekend, smachtend en verwonderend - wanneer ze een reisherinnering aan de wolken boven San Remo ophaalt.