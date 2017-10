Het verwijt dat de krant steken liet vallen bij Griet Op de Beeck is niet terecht

Waaraan dankt dit onderwerp zijn felle discussie die we in vrijwel alle media terugzien? Komt het doordat juist een veelgelezen, ook in Nederland populaire schrijfster in een goed bekeken televisieprogramma vertelde dat zij in haar jeugd is misbruikt of is het vooral de omstreden therapie die haar de weg wees met het terugbrengen van haar verdrongen herinneringen? Of was het spreekwoordelijke journalistieke intuïtie, het fingerspitzengefühl van 'Dit is een onderwerp!', die de aanzet vormde voor alle media-aandacht?

Ik vermoed het laatste omdat behalve incest ook de door Op de Beeck gevolgde therapie niet nieuw is. De intensiteit waarmee zij haar verhaal deed bij Matthijs van Nieuwkerk zal zeker de media-aandacht hebben aangewakkerd. Na het interview was de schrijfster het gesprek van de dag. Maar hard nieuws bevatte haar onthulling niet. Trouw berichtte er versnipperd over. In de waan van de dag waarmee een redactie heeft te maken, is dat begrijpelijk en in alle redelijkheid verdedigbaar. Maar versnippering kent helaas flinke nadelen. Op later moment een allesomvattend artikel in pakweg de Verdieping met alle denkbare, prikkelende en ter zake doende meningen en achtergronden over incest en verdrongen herinneringen op een rij had het onderwerp journalistiek vermoedelijk net iets sterker gemaakt, inhoudelijk van meer kanten belicht.

De behoefte aan verdieping was groot, leid ik uit lezersreacties af. Dat zou een voor de krant risicovolle keuze zijn geweest omdat ze al gauw de indruk wekt achteraan te hobbelen bij andere media. Voor een zelfbewuste redactie hoeft dat geen beletsel te zijn, zolang het eindresultaat maar 'staat'.

In alle reacties klinkt het verwijt door dat de krant bij dit onderwerp uiteenlopende steken heeft laten vallen.