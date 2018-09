Het verslag van een obsessieve zoektocht naar de Golden State Killer

Michelle McNamara raakte als klein meisje geobsedeerd door misdaad toen Kathleen Lombardo in 1984 vlakbij haar ouderlijk huis in Illinois vermoord werd, 24 jaar oud. Die moord werd nooit opgelost.

Jaren later begint McNamara met een misdaadblog. Ze is getrouwd en moeder als ze in de greep raakt van het onderzoek naar de man die verantwoordelijk zou zijn voor minstens vijftig verkrachtingen en twaalf moorden in de Sacramento Valley tussen 1974 en 1986. ‘Ik zal verdwijnen in het donker’ is het verslag van de zoektocht naar de man die ze de Golden State Killer noemt.

Obsessieve zoektocht

Michelle spreekt met nabestaanden en getuigen. Hun beschrijvingen van de man zijn steeds verschillend maar zijn werkwijze is altijd hetzelfde. Hij verkent het huis van de slachtoffers. Vaak verdwijnen er kort voor de moord of verkrachting wat voorwerpen van weinig waarde uit het huis. Een buitenlamp is defect, het tuinhek sluit niet, er hing een vreemde auto rond in de buurt.

Slechts twee maanden na het verschijnen van haar boek werd de Golden State Killer ingerekend

McNamara vertelt niet alleen over haar obsessieve zoektocht naar dat ene detail, dat ene zinnetje in een verslag, dat niet goed is geïnterpreteerd en dat misschien de oplossing dichterbij kan brengen. Ze schrijft ook over de impact die de misdaden hebben op de omgeving, op familie, buren en de jongens die Kathleen Lombardo vonden en daar dagelijks aan moesten denken.

‘Ik zal verdwijnen in het donker’ verslaat de vooruitgang in onderzoek: van stoffige mappen naar digitale bestanden, van vage sporen naar DNA. Het beschrijft hoe er veel energie gaat zitten in sporen die tot niets leiden, en hoe onbeduidende details een onderzoek toch op weg helpen.

Ik zal verdwijnen in het donker. © RV

McNamara beschrijft ook de doorwerking die haar werk heeft op haarzelf en haar gezin. Ze overleed in 2016, voor ze het boek kon voltooien. Dat hebben anderen nu gedaan. In de VS staat het boek hoog op de bestsellerlijsten - true crime op zijn best.

Het boek eindigt met een brief van McNamara aan de dader: “Je zult een auto voor je deur horen stoppen, net als Kenneth Lee Hicks dertig jaar na de moord op Lori Billingsley.”

Ook in dit opzicht is het boek een Unvollendete: McNamara maakte de ontknoping niet mee. Slechts twee maanden na het verschijnen van haar boek werd de Golden State Killer, ex-politieman Joseph James DeAngelo, ingerekend na een match met het DNA van een familielid.

Oordeel: true crime op zijn best.

Michelle McNamara

Ik zal verdwijnen in het donker

Vert. T. Schoenmaker, B. Gravendaal, G. Baardman

Lebowski; 368 blz. € 22,50

Recensenten van Trouw bespreken pas verschenen fictie, non-fictie, jeugdliteratuur en thrillers. Lees meer boekrecensies in ons dossier.