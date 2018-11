Het vernieuwde Museum voor Religieuze Kunst wil meer zijn dan dat

De kerken lopen verder leeg. Het aantal mensen dat verbonden is aan een van de ­religieuze instituten daalt gestaag. Maar bij het Museum voor Religieuze Kunst in Uden verwachten ze juist helemaal geen krimp. De komende jaren rekenen ze op een verdubbeling van het aantal bezoekers.

Daar was wel een ingrijpende verbouwing van twee jaar voor nodig. Deze week heropende het vernieuwde museum en dat wordt dit weekeinde gevierd met allerlei activiteiten. Het museum heeft een metamorfose ondergaan: de ingang is verlegd, tentoonstellingszalen en lunchcafé zijn vernieuwd en ook de naam is aangepast. Voortaan presenteert het museum zich als MRK Uden Kunst, Klooster, Kruidentuin.

Nog altijd staat de (religieuze) kunst hier centraal, zegt conservator Wouter Prins. “Maar we willen uitstralen dat het vernieuwde museum ook aantrekkelijk is voor tuinliefhebbers, wandelaars en fietsers, mensen die op zoek zijn naar rust en spiritualiteit.”

Nieuwe vormen van religiositeit

‘In Prison’ van Batia Suter, olieverf op wol. Torso van een gevangene met een tatoeage van Christus. © Willem Kuijpers/MRK Uden

Met deze verbreding beweegt het museum volgens de conservator mee met de veranderingen in het religieuze landschap. Daarin brokkelen de vertrouwde religieuze instituten af, maar daarbuiten ontstaan allerlei nieuwe vormen van religiositeit. “Daar haken we op in door bezoekers in dit museum een plek van verwondering, zingeving en spiritualiteit te bieden. Een plek waar ze even weg zijn van de waan en hectiek van alledag.”

Dat begint al bij de nieuwe ingang. Bezoekers stappen via een poort meteen de kruidentuin in. Die ligt er in deze tijd van het jaar wat desolaat bij, en dan heeft ook de buxusrups nog flink huisgehouden in de hagen die de perken omzomen. Dat neemt niet weg dat je het gevoel hebt een andere, vooral heel stille wereld binnen te stappen. Prins: “We willen van meet af de sfeer van een klooster oproepen waarin je je kunt terugtrekken voor een retraite.”

De link met het klooster is er ook heel direct: het museum maakt deel uit van een kloostercomplex. De kruidentuin grenst aan de tuin van de Abdij ­Maria Refugie van de Orde der Birgittinessen, die hier sinds 1713 is gevestigd. In het klooster, dat niet voor het publiek toegankelijk is, wonen nog steeds volgelingen van de heilige Birgitta van Zweden, al is het aantal zusters in de loop der jaren uitgedund tot vijf.

De zusters hebben als voorwaarde gesteld dat er in het museum geen blasfemische en expliciet erotische kunst wordt getoond

Het museum werd in 1973 opgericht in een vleugel van de abdij. De zusters zijn ook vertegenwoordigd in het bestuur van het museum, maar hun bemoeienis strekt zich volgens de conservator niet uit tot de tentoonstellingen. Wel hebben ze de voorwaarde gesteld dat er in het museum geen blasfemische en expliciet erotische kunst wordt getoond. Prins: “Ik heb daar geen problemen mee. Daar is dit museum ook niet voor. Er zijn genoeg andere musea die dat tonen.”

De kern van de collectie bestaat uit heiligenbeelden, die een beeldsnijder in de tweede helft van de vijftiende eeuw maakte voor de Birgittinessen. Die woonden toen nog in klooster Mariënwater op het landgoed Koudewater bij Den Bosch. De anonieme beeldsnijder is daarom de geschiedenis ingegaan als Meester van Koudewater. Vanwege geldzorgen verkochten de zusters aan het eind van de negentiende eeuw een groot aantal van deze beelden aan het Rijksmuseum, dat toen net geopend was. Later keerden 35 beelden als langdurige bruiklenen terug naar Uden.