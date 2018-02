Het verlangen om aangelijnd te worden is overal

Kira Wuck, dus, die in 2012 succesvol debuteerde met de bundel ‘Finse meisjes’. En die twee jaar geleden, toen haar verhalenbundel ‘Noodlanding’ verscheen, ook een bijzonder talent voor proza bleek te hebben.

Lees verder na de advertentie

Maar ze is gedichten blijven schrijven. Gelukkig. Er ligt een tweede bundel, ‘De zee heeft honger’, en nauwelijks had ik die opengeslagen of Wuck had me alweer bij de kladden. “Als je wilt weten waar mensen wachten / dan moet je peuken zoeken / op het strand liggen / kleine dromen als opgevouwen briefjes”.

Precieze zinnetjes, concreet en toch raadselachtig, en zelfs een beetje melancholisch.

Lichte absurditeit Van Wucks eerste gedichten herinner ik me vooral hoe ze het wat troosteloze bestaan met een lichte absurditeit te lijf ging. Hoe familieleden met eigenzinnige hobby’s als elpees ‘stelen’ uit de bibliotheek in wonderlijke anekdotes tot leven kwamen, hoe allerlei personages er maar niet in slaagden contact met elkaar en de werkelijkheid te maken, moeder misschien wel voorop ‘ze komt het huis niet uit, behalve voor mijn spraaklessen’. In het nieuwe werk lijkt in die situatie weinig veranderd. Moeders wereld is “zo groot als het zicht uit haar raam / er zijn dagen waarop ze alleen het zware gordijn verplaatst”. Familieverhoudingen zijn niet vanzelfsprekend: ‘in het wegrestaurant lijken we een gezin’. De bundel is wat donkerder dan het debuut, wat minder anekdotisch ook. Eenzaamheid is een pregnant thema. En die is overal, van Helsinki, India tot Hanoi. Wucks personages aarzelen tussen gezien worden - desnoods alleen door beveiligingscamera’s op straat - en wegkruipen, opgaan in de anonimiteit, zoals dat kan in de grote stad: “je kunt elke dag / precies dezelfde route lopen / jezelf in kleine ruimtes proppen / dicht bij iemand gaan staan om zijn geur op te vangen / zonder dat iemand doorheeft wie je bent” Ze heeft een beeldende, fotoscherpe pen