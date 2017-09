Het venijn is terug bij U2, met dank aan Trump

U weet wel, dat album van die bepaald niet onschuldige samenwerking met Apple, dat plots ongevraagd op alle iPhones ter wereld werd gezet. Afijn, die nostalgische plaat verhaalde over Bono’s onschuldige kindertijd. Het tweede deel zou de louterende helft zijn – vernoemd naar de dichtbundel van de 18de eeuwse dichter William Blake.



Maar ja, toen gebeurde Trump. Aanleiding voor Bono het materiaal opnieuw onder handen te nemen. Een eerste voorproef van de plaat die dit najaar moet verschijnen kwam deze week online: ‘The Blackout’, met bijbehorende, in Amsterdam opgenomen videoclip. Als het enige indicatie is voor het komende album, wordt dat inderdaad een stuk steviger dan het neergesabelde ‘Songs of Innocence’. Gitarist The Edge is lekker op stoom met zijn zwaar vervormde geluid, en die bas ronkt dreigend. U2 klinkt weer duister en hoekig, in dit verder vrij rechtlijnige rockstampertje. Trump moest ervoor naar het Witte Huis verhuizen, maar het venijn is terug bij U2. Want met teksten over hoe de democratie op zijn rug ligt, moge duidelijk zijn waar Bono op doelt. Net als het refrein, over hoe mensen in het duister pas écht leren hoe te zien.

