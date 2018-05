Het vasten is iets anders dan de vasten

Volgens het woordenboek is vasten een de-woord en heet de periodieke onthouding van eten en drinken dus 'de vasten'. Maar in de media tref je ook geregeld 'het vasten' aan. Fout is dat niet, want je kunt 'het vasten' opvatten als de verzelfstandigde vorm van het werkwoord vasten. Dat geldt voor alle werkwoorden: als die incidenteel zelfstandig worden gebruikt, als onbepaalde wijs, worden ze verbonden met het lidwoord het: het praten, het googelen, het iftarren. Als zo'n verzelfstandigd werkwoord vervolgens een courant zelfstandig naamwoord wordt, behoudt het dit lidwoord. Vandaar dat de substantieven eten (voedsel) en drinken (drank) als het-woorden in het woordenboek staan.

Er is ook een inhoudelijke reden om in verband met de ramadan niet 'de vasten' te gebruiken, maar 'het vasten'. Met de vasten wordt van oudsher het voorschrift in de rk kerk om zich van voedsel en drank te onthouden aangeduid en ook wel de vastentijd (tussen Aswoensdag en Pasen). Het vasten daarentegen is het zich onthouden van eten en drinken zonder dat er een verband is met de rooms-katholieke kerkleer. Wie het heeft over de onthouding van eten en drinken door moslims, kan als synoniem van ramadan daarom beter het vasten gebruiken dan de vasten.

Het werkwoord vasten kwam - in de vorm faston - trouwens al in de tiende eeuw in het Oud-Nederlands voor. Het is verwant met vast en de kernbetekenis is: het vasthouden aan (inachtnemen van) bepaalde richtlijnen.

