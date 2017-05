Het tribunaal ordeelt: een Oostenrijker is géén Italiaan

Hij werd directeur van het Palazzo Ducale in Mantua, maar het hem onbekende tribunaal fluit hem nu terug. De rechtbank zegt dat Assman helemaal niet in Mantua aan de slag had gemogen. De Oostenrijker is namelijk geen Italiaan, zo simpel is het.

Behalve Peter Assman stuurt het Regionale Administratieve Tribunaal nog vier museumdirecteuren naar huis. Het gaat om Italianen, die sinds twee jaar de Galleria Estense in Modena en de archeologische musea van Napels, Taranto en Reggio Calabria leiden. Ook in deze gevallen is de selectieprocedure niet volgens de regels verlopen. Die was volgens de rechtbank te ondoorzichtig en de sollicitatiegesprekken hadden niet achter gesloten deuren mogen worden gehouden.

De zaak was aangespannen door twee Italianen, die hadden gesolliciteerd naar de vijf topbanen, maar werden afgewezen.

Beng! Het vonnis is een keiharde klap voor de minister van cultuur, Dario Franceschini. "Hier heb ik geen woorden voor", twitterde hij als een eerste reactie.

Culturele revolutie Franceschini is in 2015 met veel tamtam een - zoals hij het noemt - culturele revolutie begonnen: hij stelde nieuwe directeuren aan bij twintig belangrijke musea. De uitverkoren managers, onder wie zeven buitenlanders, moesten de boel eens goed opschudden. Ze kregen veel bestuurlijke en financiële autonomie, met als doel bezoekersaantallen, inkomsten en dynamiek te vergroten. En dat deden ze. Vorig jaar hebben de twintig musea 12 procent meer toegangskaarten verkocht en zijn de inkomsten naar 172 miljoen euro gestegen. "Buitengewoon positieve resultaten", vindt de minister. Zijn sprakeloosheid is overgegaan in woede. Want Franceschini weet zeker dat het Regionale Administratieve Tribunaal achterloopt; buitenlanders mogen geen ambassadeur voor Italië zijn of hoge functies in het Italiaanse leger bekleden, maar ze kunnen tegenwoordig best museumdirecteur worden. En wat de rest van de sollicitatieprocedures betreft: die is keurig verlopen, zweert de minister. Hij gaat in hoger beroep. Peter Assman lijkt vooral in de war. Op televisie zegt hij - in vloeiend en accentloos Italiaans - het vonnis niet te begrijpen. "Dit is toch Europa? Het gaat toch om je capaciteiten, niet om je nationaliteit?" Door de uitspraak dreigt de revolutie van de minister vast te lopen. Want wat als andere afgewezen sollicitanten ook naar de rechter stappen? Kan de Duitser die in Florence nu de wereldberoemde Galleria Degli Uffizi leidt dan nog wel aanblijven? En hoe zeker zijn de andere directeuren nog van hun plek? De minister van cultuur is op dit moment op zoek naar een nieuwe directeur voor het Colosseum. Naar die vacature hebben ook veertien buitenlanders gesolliciteerd. Maar mocht een van hen de baan krijgen, dan denkt die nu misschien wel twee keer na voor de verhuiswagen naar Rome wordt besteld.

