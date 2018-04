Het traag uitgesponnen verhaal van 'Sunset Boulevard' is niet van nu

Het is de nachtmerrie van iedere artiest: ingehaald worden door tijd, techniek of jonge concurrenten - om vervolgens vergeten te worden en diep te vallen. Dit drama overkomt actrice Norma Desmond in de musical 'Sunset Boulevard'. Als grote ster van de stomme film raakt ze in ongenade door de komst van de geluidsfilms. Maar in haar Hollywoodvilla houdt zij eind jaren veertig de schijn hoog. Werkloos waant zij zich nog beroemd en gelooft ze in haar terugkeer op het witte doek. De butler houdt de leugen in stand en stuurt haar dagelijks fake fanmail.

In 1950 maakte Billy Wilder de gelijknamige film met Gloria Swanson als Norma. Het fascinerende thema is nog altijd actueel. Filmsterren worden nu ingehaald door eendagsvliegen en vloggers, en 'jong' is nog steeds het ideaal. Maar het zeer traag uitgesponnen verhaal van de musical is niet van nu. Dat volgt de oude film en bevat overbodig lange scènes.

In een ouderwets aandoend decor vol inventief gebruikte film­re­kwi­sie­ten acteert Ria Jones sterk als Norma

Inkorten is lastig omdat de musical uit 1993 door componist Andrew Lloyd Webber bijna compleet is doorgecomponeerd. Die symfonische muziek vol filmische en vaak dreigende klanken zit wel vernuftig in elkaar. Net als bijvoorbeeld in zijn musicals 'Cats', 'Evita' en 'The Phantom of the Opera' komen ook hier telkens melodielijnen terug. En ook hier blijven verschillende topnummers ('With one look', 'The greatest star of all') na afloop nog lang in je hoofd nazingen.

In 2008 speelde een Nederlandse editie met afwisselend Simone Kleinsma en Pia Douwes als Norma. Antonie Kamerling was Joe, de werkloze scriptschrijver die verstrikt raakt in Norma's web.