Het toneelstuk ‘Black’ is een welkome mep in het witte gezicht

De Vlaamse acteur Peter Seynaeve loopt raaskallend in een witte plooirok over het toneel van de Gentse schouwburg. Hij speelt een witte missionaris in Congo eind negentiende eeuw, die langzaam krankzinnig lijkt te worden. De pater is druk bezig een nieuwe missiepost in te richten. Hier moet de ‘Avenue Louise’ komen, roept hij tegen zijn zwarte personeel, alsof ze achterlijk zijn. En daar de ‘Bredabaan’.

Het leidt tot hilariteit in het publiek: dit zijn de namen van twee dure Belgische winkelstraten. Seynaeve wendt zich tot het Gentse theaterpubliek. En laat hen de straatnamen vrolijk mee scanderen.

Seynaeve heeft dan al een halve voorstelling regelmatig de lachers op zijn hand, als soms geestige, dan weer zielige of perverse, maar altijd plat dialect sprekende, grijnzende koloniaal. Iemand die over zichzelf zegt dat hij ‘altijd ‘ne eenvoudige mens is bleven, een goeie christen’, die zich inzet voor ‘t ‘geluuf’.

Niet veel later zet Seynaeve twee van zijn zwarte tegenspeelsters, Andie Dushie en Aminata Demba, op een stoel voor een ‘les’ en laat hen – in haast onverstaanbaar Vlaams dialect – zeggen dat ze ‘dwoaze zwarte geiten’ zijn. Dan richt Seynaeve zich opnieuw tot de zaal voor een scandeersessie: ’t zijn twee dwoaze zwarte geiten’. Waarna er een uitzonderlijk ongemakkelijke stilte valt over het – overwegend witte – publiek.

Doodschamen

Regisseur Luk Perceval van NT Gent had vooraf aangekondigd te zullen provoceren in zijn nieuwe voorstelling ‘Black’, die afgelopen weekend in première ging. De voorstelling is het eerste deel van de trilogie ‘The sorrows of Belgium’, waarin hij drie grote trauma’s uit de Belgische geschiedenis aan de kaak stelt. In dit eerste deel buigt hij zich over het koloniale verleden en de exploitatie van Congo onder de Belgische koning Leopold II (1885-1908). Later volgen ‘Yellow’ over de collaboratie tijdens WO2 en ‘Red’ over de terreuraanslagen in Brussel.

Volgens Perceval zouden De Belgen zich moeten doodschamen voor hun koloniale verleden en wat dat teweeg heeft gebracht. Vorige maand nog riep een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties de Belgische overheid op excuses te maken voor haar koloniale verleden. Maar tot woede van Perceval noemde de Belgische premier Charles Michel het VN-rapport ‘raar’ en deed koning Filip – nazaat van Leopold II – er het zwijgen toe.

Daarop besloot de regisseur het maar in hun plaats te doen. In een opiniestuk in de Vlaamse krant De Standaard bood hij zijn ‘hoogstpersoonlijke en welgemeende excuses aan het hele Afrikaanse continent’ aan. “Hoe is het mogelijk dat er in België nog trotse standbeelden staan die verwijzen naar de glorieuze leider Leopold II? Een koning die, gemeten aan het bloedvergieten dat hij veroorzaakt heeft, thuishoort in het rijtje van Stalin, Hitler, Mao en Pol Pot.”

Het debat over die prangende vragen komt in België pas de laatste maanden op gang, nadat Canvas in de serie ‘Kinderen van de Kolonie‘ voor het eerst niet alleen oud-kolonialen, maar ook (jonge) Congolese Belgen aan het woord liet over de weerslag van de kolonisatie op de hedendaagse samenleving.