Een favoriet strijkkwartet? Alex Ross vindt het knap lastig. "Als ik één componist moet noemen dan kom ik toch uit bij Beethoven. Zijn 14de en 15de kwartet zijn me zeer dierbaar. Maar meteen als ik dit zeg, besef ik dat ik dan Schuberts laatste kwartet in G tekortdoe, een stuk waar ik een diepe liefde voor voel. En in het hedendaagse repertoire zou ik het Derde kwartet van Jürg Frey willen noemen, een van de mooiste strijkkwartetten van onze tijd."

Zo, die ontboezeming hebben we binnen. Een van de beste chroniqueurs van de hedendaagse muziek luistert dus graag naar een kwartet van de Zwitser Frey uit 2014, dat ooit omschreven werd als 'stille architectuur'. Zelf typeerde Ross het kwartet in een van zijn blogs als 'muziek van omhullende mysterie en raadselachtige schoonheid'. Het is een van die mooie omschrijvingen waar Ross het patent op lijkt te hebben. En praten met Alex Ross blijkt al net zo'n plezier als hem lezen.

Radicalisme op de millimeter

Met zijn boek 'The Rest is Noise' uit 2007, vele malen bekroond, schreef de muziekjournalist voor onder andere The New Yorker een fantastisch gelaagd overzicht van de muziek uit de eeuw die net achter ons lag. In de jubelende kritieken werd vooral gememoreerd hoe goed Ross de geschiedenis van de 20ste-eeuwse klassieke muziek inbedde in het grote geheel van die eeuw zelf. Het leverde hem vele fans op, onder wie Yasmin Hilberdink, artistiek directeur van de Strijkkwartet Biënnale, die hem een van haar literaire helden noemt. Ze nodigde hem uit om tijdens die Biënnale een lezing te komen geven.

Die lezing neemt als vertrekpunt het Tweede strijkkwartet van Arnold Schönberg. Het is de eerste compositie waarin de tonaliteit voorgoed werd losgelaten en alle twaalf tonen in een toonladder - de zeven witte en vijf zwarte toetsen op een piano - even belangrijk werden. Het strijkkwartet als laboratorium voor componisten?

Door voor het officiële en heilige genre van een strijkkwartet te kiezen ga je meer de confrontatie aan

"Zeker. Want wat was het in de vorm van het strijkkwartet dat Schönberg de moed gaf om die radicale stap te zetten? Het strijkkwartet is een soort publieke privé-uiting. Op de piano kun je zoveel experimenteren als je wilt, maar het blijft te privé en daardoor te vrijblijvend. Door voor het officiële en heilige genre van een strijkkwartet te kiezen ga je meer de confrontatie aan, omdat het de bedoeling is dat je de muziek met zijn vieren voor een select, goed geïnformeerd gezelschap uitvoert. Radicalisme op de millimeter. Het is een ideale en praktische middenweg tussen die privé-piano en een groot orkest. Bij een orkest zijn veel meer musici betrokken, veel meer toeschouwers en moet je veel meer regelen aan repetities, uitvoeringen en sta je veel bloter aan publieke reacties.

De tekst loopt door onder de foto.

Alex Ross © david michalek

"Wat overigens niet verhindert dat het in kleine setting ook goed uit de hand kan lopen. Tijdens de première van Schönbergs Tweede strijkkwartet in december 1908 werd er al luid geroepen: 'Stop! Genoeg!'. En de tegenstand werd voor Schönberg alleen maar erger en erger. Ruim vier jaar later groeide een concert met onder andere muziek van Schönberg in Wenen uit tot een van de grootste schandalen uit de muziekgeschiedenis, met geschreeuw, gejoel en mensen die met elkaar op de vuist gingen.

"Maar er is iets met het strijkkwartet waardoor componisten verder durven te gaan dan normaal. Kijk naar de laatste kwartetten van Beethoven. Tijdgenoten dachten dat hij gek was geworden, vonden dat hij in koeterwaals had gecomponeerd. En door de eeuwen heen zijn componisten op hun radicaalst in hun strijkkwartetten: Bartók, Crawford Seeger, Cage, Feldman, Reich, Haas. Sjostakovitsj schreef met zijn strijkkwartetten een soort dagboek, en voor Britten was het strijkkwartet een biecht, een innerlijke monoloog."