Het station van Breda is het beste gebouw van 2017

Wat betreft afwerking is het niet het allermooiste gebouw, maar het past als een ‘Italiaans maatpak’ en heft de barrière op die het spoor vormde in stad. Een gebouw mag nog altijd mooi zijn, maar belangrijker is dat het goed functioneert, innovatief is, logistiek klopt en bijdraagt aan de samenleving, aldus de jury.

Er waren 113 inzendingen, waarvan er negen werden genomineerd. Hieronder de prijswinnaar en de winnaars van de vier categorieën.

Koen van Velsen bracht al die voorzieningen bij elkaar in een bakstenen gebouw dat over het spoor is gebouwd. Een poortjesvrije voetgangerspassage verbindt het centrum met de wijk Belcrum. De jury is diep onder de indruk van het gigantische gebouw dat voelt als een stadje. Het is groots, heeft allure en past bij de bourgondische sfeer van Breda. Er zijn ook minpunten: de entree aan de centrumkant is vrij laag en donker. Ook is het niet zo perfect afgewerkt als de twee andere genomineerden in deze categorie: het Stadhuiskwartier in Deventer en Museum Voorlinden in Wassenaar. De jury vindt de projecten in Breda en Deventer stedenbouwkundig en architectonisch even sterk. De doorslag gaf het verschil in schaal. “Breda torent boven de andere projecten uit in complexiteit en formaat.”

Aansluitend op het oude stadhuis van Deventer verrees het nieuwe Stadhuiskwartier. Neutelings Riedijkbouwde een hedendaags palazzo rond een overdekt binnenplein, dat aansluit op de omliggende pleinen en steden. Daardoor is een rommelige stuk stad vakkundig gerepareerd. Het ‘ongelooflijk mooie’ gebouw is monumentaal en huiselijk tegelijk, heeft een tijdloze uitstraling en is energiezuinig, aldus de jury. “Overal proef je kwaliteit.” Er was veel weerstand onder de bevolking. Die is overwonnen door de burgers te betrekken bij het project. Ook zijn de gevels gedecoreerd met de vingerafdrukken van 2264 Deventenaren. Het stadhuis is daadwerkelijk een huis van de gemeenschap geworden, meent de jury.

Met een beperkt budget en goedkope materialen - betonstenen en systeemplafonds - is een oude machinefabriek in Amsterdam-Noord verbouwd tot het hippe hoofdkantoor van kinderwagenproducent Joolz. De stalen spanten en kraanbaan in de machinehal zijn behouden; de bakstenen gevel werd opgepimpt. Onder de bestaande daklichten zijn drie tropische kassen gebouwd, die zorgen voor een aangenaam binnenklimaat. De jury vindt het gewaagd om het kantoor rondom drie kassen te bouwen, maar dat heeft goed uitgepakt. Meestal is groen een sluitpost, hier bepaalt het de kwaliteit van het gebouw. De kassen zijn meer dan franje; ze worden ook gebruikt om in te werken en te vergaderen.

Pal naast station Muiderpoort is een deel van een bestaand bouwblok vernieuwd. Daarbij zijn 102 woningen teruggebouwd rond een gemeenschappelijke daktuin, die op een parkeergarage is aangelegd. De jury prijst de manier waarop De Smaragd is ingepast op deze plek. De achtergevel sluit aan op de negentiende-eeuwse bebouwing; aan de voorkant wordt voortgeborduurd op de Amsterdamse-schoolstijl. Ook aan de details is veel zorg besteed, van de brievenbussen en huisnummers tot de onderzijdes van de balkons toe. De mix van koop- en huurwoningen past ook bij het diverse karakter van de Indische buurt. Met eenvoudige materialen, die met aandacht en liefde zijn bewerkt, hebben de architecten een luxe uitstraling weten te creëren. De binnenhof vindt de jury wat minder geslaagd, omdat die vrij donker is.

Agaathhof, Groningen

Winnaar categorie particuliere woonbeleving, architect De Zwarte Hond

© RV

Alles klopt in het woonwijkje Agaathhof in Groningen, van straat tot huis, vindt de jury. Rondom een gemeenschappelijk hofje zijn ­zeventien stadswoningen ge­realiseerd, met daaronder een parkeergarage. Met zijn klassieke metselwerkgevels sluit het complex aan op de omringende gebouwen. De ­architect heeft de ruime casco ­woningen met vide ontworpen met het standaard bouwsysteem van de bouwer. Maar de bewoners bepaalden de indeling en afwerking. Het project laat zien dat je ook met ­systeembouw rekening kunt houden met persoonlijke woonwensen. Het hofje ligt mooi ingebed in de stad. Vooral de overgang vanaf de straat, via een brede trap, is ‘subliem’, vindt de jury. Je voelt dat het hofje van de bewoners is, maar je kunt er wel doorheen kijken.

De andere genomineerden waren Museum Voorlinden in Wassenaar van architectenbureau Kraaijvanger, vmbo/mbo-college SintLucas in Eindhoven, architectenbureau ­Cepezed, sportcentrum De ­Rozenburcht in Rozenburg, Koen van Velsen en De (klus)Flat in ­Amsterdam, NL Architects, XVW ­Architectuur.