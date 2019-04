Het scherpe oog van W.F. Hermans voor toevalligheden op straat

‘Koekje, kat van de fotograaf’, staat er bij een foto van een poes. Even later komt kat Koekje nog een keer voorbij, nu drinkend uit een kraan. Bijschrift: ‘Koekje drinkt liefst heel vers water’. Onbenullige amateurfoto’s natuurlijk, behalve dat de fotograaf Willem Frederik Hermans heet. De schrijver publiceerde de poezenfoto’s in ‘Een foto uit eigen doos’, een serie van 36 losse foto’s in de vorm van ansichtkaarten, met een korte tekst als introductie. Ze zijn expres onbenullig, schreef Hermans, en hij heeft ze expres los gepresenteerd, als foto’s die nog moesten worden ingeplakt. Zodat de eigenaar ze alle 36 tegelijk kon bekijken, of er eentje kon opsturen als ansichtkaart.

Toch was Hermans niet altijd nonchalant geweest over fotografie. Hij liet het medium niet alleen een paar keer in romans en verhalen figureren (bijvoorbeeld het mislukte fotorolletje uit ‘De donkere kamer van Damokles’), hij fotografeerde zelf fanatiek en gaf sommige van die foto’s ook uit. Die uitgaves zijn nu samen opnieuw verschenen als deel 18 van Hermans’ ‘Volledige Werken’, een stevig boek van groot formaat, met daarin de ‘Fotobiografie’ uit 1969, ‘Koningin Eenoog’ uit 1986, ‘Het Hoedenparadijs’ uit 1991 en ‘Een foto uit eigen doos!’ uit 1994.

Een groot deel van de 650 pagina’s bestaat uiteraard uit foto’s, paginagroot, soms opnieuw ingescand, in dezelfde opmaak als in de oorspronkelijke boeken, afgewisseld met de korte teksten die erbij verschenen. Een fraai bladerboek, om te beginnen.

Koningin Eenoog

Voor de ‘Fotobiografie’ maakte Hermans zelf een selectie van foto’s van zijn voorouders en op dat moment net overleden ouders, van kleine Willem met teddybeer, zijn in 1940 gestorven oudere zus Corry, reproducties van schoolrapporten van het gymnasium, tot aan het begin van de oorlog. Ook de eerste Hermansfotos zijn er te zien: hij fotografeerde het interieur van het huis van zijn grootmoeder met zijn eerste, van Sunlightzeep gespaarde, boxcamera. ‘Koningin Eenoog’ is het hoofdwerk, die naam koos Hermans “omdat Koning Eenoog al bestond vóór de camera was uitgevonden, en omdat ‘camera’ vrouwelijk is en de meeste fotografen toch liever hebben dat er een vrouw om hun hals hangt”. Het is een selectie van 140 zwart-witfoto’s vanaf 1948 tot 1985, gemaakt in Groningen, Parijs en elders, steeds stemmig twee bij twee tegenover elkaar gezet. Hier laat Hermans zien dat hij een scherp oog heeft voor toevalligheden op straat (een rij rioleringsbuizen voor een crucifix), schoonheid in gebruiksvoorwerpen (een ingedeukte plastic waterfles), onbedoelde grappigheid in reclameborden (reclame voor luchtverfrissers op de buitenkant van een openbaar toilet) en dat er altijd wel ergens een kat te bekennen is.

© W.F. Hermans

‘Het Hoedenparadijs’ is het elegante buitenbeentje, met 40 in kleur uitgegeven collages. Duidelijk geïnspireerd door de Surrealisten, waarbij op een foto van een dame in zwempak een kippenbout haar hoofd vervangt. Achterin staat bij elk boek een nieuwe toelichting over de afzonderlijke delen, en die werpt verrassend nieuw licht op de fotograferende schrijver.

Zo staat er dat Hermans (1921-1995) eind jaren vijftig, tien jaar na het verschijnen van zijn eerste roman, ‘Conserve’ uit 1947, serieus probeerde fotograaf te worden. Hij was in de zomer van 1957 stagiair bij Nico Jesse, de fotograaf die toen net veel bekendheid had met zijn fotoboek ‘Vrouwen van Parijs’. Hermans leerde er onder andere kleurennegatieven ontwikkelen. Na een tijdje werd het assistentschap hem te veel gedoe. “De fotografie is goed, maar de literatuur beter”, zo stelde hij resoluut.