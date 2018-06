Het scenario van 'Ocean's eight' vertoont hier en daar wat losse eindjes

En dan blijkt Danny Ocean plots een zus te hebben. Ocean, de meesteroplichter die in drie films met groepjes verzamelde experts briljante kraken in musea en casino's organiseerde. En Debbie Ocean is gesneden uit precies hetzelfde hout als haar broer. In oranje gevangenispak beweert ze met vochtige ogen dat ze, eenmaal vrij, niets liever wil dan een kalm en braaf leven. 'Gewoon, een huisje en mijn rekeningen betalen.' Je gelooft haar meteen. Nog geen tien minuten later hebben we haar dure parfum, kleding en hotelkamers zien inpikken.

Gespeeld door Sandra Bullock, de laatste jaren te weinig te zien geweest in haar sterkste vakgebied, komedie, is Debbie Ocean de heerlijke vrouwelijke evenknie van de charmante pokerface-misdadiger die George Clooney neerzette in de 'Ocean's Eleven'-trilogie. Koeltjes bluft ze zich door situaties waar normale mensen niet eens over durven dromen.

Vlot gemonteerd, bij vlagen spannend en consequent begeleid door lichtvoetige jazzy muziekjes

Gedurende vijf jaar gevangenschap heeft ze een perfecte roof uitgedacht: societydame Daphne Kluger (Anne Hathaway) zover krijgen dat ze een uiterst kostbaar halssnoer in het openbaar draagt. En dat dan stelen. De perfecte gelegenheid: het Met Gala, het jaarlijkse benefietevenement in het Metropolitan Museum in New York waar de modewereld zich op z'n mooist laat zien. Samen met haar oude zakenpartner Lou (Cate Blanchett in stijlvol scherpe kostuums) vormt ze een groep van acht vrouwen met specifieke expertise.

Zoals een modeontwerper (Helena Bonham Carter), een eersteklas hacker (zangeres Rihanna, leuk als blowende wizkid), een heler (Sarah Paulson) en een juwelenvervalser (Mindy Kaling). Gezien de loodzware beveiliging van het beroemde sieraad belooft de diefstal een flinke kluif te worden, maar de vrouwen zetten zich energiek aan de voorbereidingen.

Vergelijkbaar met de eerdere Ocean-films worden de verwikkelingen door Gary Ross ('The Hunger Games') die de regisseursstoel overnam van Steven Soderbergh, vlot gemonteerd, bij vlagen spannend in beeld gebracht en consequent begeleid door jazzy muziekjes om de lichtvoetigheid te onderstrepen van dit onweerstaanbare genre - de overvalfilm.

Het scenario vertoont wel wat losse eindjes. En de actrices die allemaal hun momentje in gala krijgen, hadden personages verdiend met iets meer achtergrond en onderling conflict. Maar echt storend is het allemaal niet.

Makkelijk meeliften op het succes van de andere films? Flauw om een vrouwenversie van een mannenfilm te maken? Zoiets zou hooguit een cynicus zeggen. 'Ocean's Eight' is een prima gemaakte komedie die weinig meer pretendeert te zijn dan een vrolijke acteursfilm. Op naar 'Ocean's Nine'.

