Het Rotterdams Philharmonisch van Stutzmann mist raffinement

Ze houdt zich bezig met zang en directie, en meestal doet ze het allebei tegelijk. Wanneer je de agenda van Nathalie Stutzmann bekijkt, lijkt ze niet meer louter als zangeres het podium te betreden. Stutzmann manifesteert zich meer en meer op de bok, ook als operadirigent.

Blij stond ze even geleden op de foto, voor haar neus een grote stapel partituren: de symfonische muziek voor de komende tijd. Met ingang van dit seizoen is de zangeres-dirigent als chef verbonden aan het Kristiansand Symphony Orchestra in Noorwegen. Een aardig rijtje gastdirecties staat op de rol.

Bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest maakte ze vorig jaar haar dirigeerdebuut, in Bachs 'Matthäus-Passion'. Het gezelschap boekte bij: dit weekend was ze terug, en volgend seizoen is ze present als artist in residence.

Je zult de Française niet snel betrappen op een subtiele benadering van de noten, ze is eerder rechtdoorzee

Rotterdam omarmt de dames. Afgelopen week werd bekendgemaakt dat de Duitse Corinna Niemeyer is gekozen tot assistent-dirigent. Eigen concerten neemt ze ook voor haar rekening, om te beginnen in december het familieconcert 'De ontdekkingsreis van Piccolo en Saxo'.

Terug naar Nathalie Stutzmann, die zich over Beethovens Vijfde symfonie boog. Daarmee droeg ze een steentje bij aan de viering van honderd jaar Rotterdams Philharmonisch. Tijdens het eerste concert van het orkest stond deze Beethoven op de lessenaars.