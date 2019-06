Het Rijk betaalt mee aan de komst van een slavernijmuseum in Amsterdam

‘Ontzettend blij’, is de eerste reactie van Kathleen Ferrier, oud CDA-Kamerlid, en voorzitter van de commissie die in opdracht van de gemeente Amsterdam de plannen voor de komst van een slavernijmuseum beoordeeld. Het kabinet reserveert 1 miljoen euro per jaar voor een ‘nationale voorziening’ in Amsterdam die het slavernijverleden herdenkt, meldde vandaag minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur).

Lees verder na de advertentie

Ferrier: “Wij hebben van begin af aan als commissie benadrukt dat dit geen zaak is van de gemeente Amsterdam alleen, maar dat het ook het Rijk betreft. Dat de minister nu zelf met dit bedrag komt is heel positief.”

Mooi is dat in dit voorstel het verbinden tussen de generaties centraal staat Kathleen Ferrier

Hoe dit museum er precies uit gaat zien is nog onbekend. Er ligt een voorstel met advies van de beoordelingscommissie bij de gemeente Amsterdam, waarover nog voor het zomerreces (15 juli) een beslissing moet komen. Wat dit voorstel behelst, wil Ferrier niet zeggen. “Dat is aan de gemeente om daarmee naar buiten te komen.”

Wethouder Rutger Groot Wassink van Amsterdam reageerde vandaag al net zo positief op het geldbedrag. “Erg mooi dat de minister in de cultuurplannen geld uittrekt voor het herdenken van het slavernijverleden.” Er is ‘nauw contact’ tussen het Rijk en Amsterdam over de museale voorziening, aldus Groot Wassink. Hij verwacht pas over enkele weken meer te kunnen melden over details omtrent de komst van dit museum.

Verbinding De beoordelingscommissie van Ferrier werkt nu bijna een jaar aan een voorstel over hoe het eruit moet gaan zien. Eerst met een openbare inschrijving, waarop 14 plannen werden ingediend. Daaruit koos de commissie begin januari drie voorstellen. Die drie zijn vervolgens, op advies van de commissie, met elkaar om de tafel gegaan om tot één voorstel gekomen. Een van die geselecteerde voorstellen was een museumhuis met tien kamers, waarin de vele aspecten van het slavernijverleden aan bod kunnen komen, vertelt Ferrier. Dat kwam van de organisatie IZI Solutions. “Mooi is dat in dit voorstel het verbinden tussen de generaties centraal staat.” ‘Museum zonder Muren’ kwam met het plan het onderdeel te maken van een park dat op de Kop van Java. Het gebouw zou half in het water liggen om de verbinding tussen de haven en de slavernijhandel duidelijk te maken. Ferrier: “Dat idee legt een hele duidelijke claim op de stad, zeer aanwezig, daarmee een sterk concept.” De derde overgebleven indiener was het slavernij-instituut Ninsee. Volgens haar hét platform voor kennis en onderzoek naar het ‘relevante erfgoed’ en daarom een logische aanwezige bij de totstandkoming. Wat er van die drie oorspronkelijke plannen is overgebleven in het uiteindelijke voorstel voor de ‘museale vernieuwing’ zal de gemeente dus pas binnen enkele weken bekendmaken.

Lees ook:

‘Sorry’ zeggen voor het slavernijverleden is moeilijk Als het aan advocate Liesbeth Zegveld ligt, biedt de Nederlandse overheid excuses aan voor het slavernijverleden. Maar afdwingen via de rechter lijkt haar niet de juiste weg.