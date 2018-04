Het Radio Filharmonisch Orkest gaat gretig in op het waterwerk van Sebastian Fagerlund

Een traag stromende rivier, kolkend oceaanwater en golven met schuimkoppen aan de vloedlijn; deze associaties werden opgeroepen door een pennenvrucht van Sebastian Fagerlund. In de ZaterdagMatinee beleefde 'Water Atlas', geschreven in opdracht van het Concertgebouw, zijn première.

Sebastian Fagerlund (1972) was afgelopen seizoen composer in residence van het Concertgebouw, en schreef in deze hoedanigheid aan zijn bijna twintig minuten durende waterwerk voor het Radio Filharmonisch Orkest. In een stevige symfonische opzet daagt de Finse componist de musici uit tot een spel met intense klanklagen en bezielde instrumentale kleuring. Het orkest ging er gretig op in.

Dirigent Osmo Vänska dikte een en ander aan met een royaal gevoel voor pathetiek - ongetwijfeld op instigatie van Fagerlund.

Aan de ene kant overweldigend, aan de andere kant zou een spitsere benadering voor meer temperament kunnen zorgen. Leuk: in het publiek bevond zich ook de Engelse Tansy Davies, komend seizoen composer in residence.