Het programma ‘de nieuwe lekkerbek’ is niet meer dan een afbakbroodje

Tijd voor een tv-programma over culinaire vernieuwing, vond omroep Max. André van Duin en voedingsexpert Janny van der Heijden waren toch nog vrij nu ‘Heel Holland Bakt’ later begint, om de ‘fijne bakmomenten’ rond Sint en Kerst mee te pakken. Samen met Marlijn Weerdenburg maken ze nu vijf woensdagen het programma ‘De nieuwe lekkerbek’.

Daarin zoekt een professionele jury een nieuwe, iconische Nederlandse hap zoals de lekkerbek en de stroopwafel. Het winnende, liefst gezonde gerecht wordt na afloop over heel Nederland uitgerold.

Zo presenteren tientallen hobbykoks hun culinaire uitvinding. De jury bepaalt of de moutbonbon lekker is, de paellaschijf vernieuwend, en of de eetbare groenteverf om kinderpannenkoeken mee te versieren, nationale potentie heeft. Paprika en mango in plaats van stroop en suiker – ik zie het wel.

Het programma-recept is fris; de ‘Holland’s Got Talent’ van de keuken. Waarom voedselvernieuwing overlaten aan experts? Soms ontstaan in achterkeukentjes de meest vernieuwende ideeën. En dan bedoel ik niet de zuurkoolspaghetti die een moeder haar dertien kinderen voorzette. Een meisje bedacht een gezond ontbijtje in plastic blik om uit een automaat te halen, voor jongeren die te lui zijn om te ontbijten. Nou, dat Break Fast Chef-ontbijtje ziet de jury wel in de muur liggen.

Explosie

Het is bovendien een misvatting dat het jurymoment in kookprogramma’s spannend is. Bij zang- of danswedstrijden luister en kijk je zelf mee, en dan is het jury-oordeel een leuke check van je eigen mening. Nu kijk je naar kauwende topkoks, die hooguit met hun ogen rollen. Als jurylid Alain Caron op de moutbonbon reageert met: “Er is geen explosie hier. Dit is gewoon een chocolaatje”, besef ik vooral wat ik had gemist als het wel een explosie was geweest.

Wat nodig is bij eetprogramma’s heeft ‘Heel Holland Bakt’ goed begrepen, en deze auto-spin-off stukken minder: de amateurkok als verhaal. Ik mis het om te kunnen meeleven met de zwoegende koks. Om van begin tot eind te zien hoe ze hun gerecht aanpakken. Om op het hoogtepunt van de bakstress zelf ook in de rats te zitten dat die zweetdruppels niet in de slagroom vallen. Hier zien we meer een afbakbroodje; de thuiskoks leggen slechts de laatste hand aan hun creatie.

Maar Janny leert ons ondertussen leuke culinaire feitjes (zoals: zuurkool met pasta is in de Oostenrijks-Italiaanse Tirol heel gewoon) en bovendien mogen de ronde-winnaars nu onder professionele begeleiding hun concept verder ontwikkelen. Het maakt me wel nieuwsgierig naar welk DNL-product straks echt te koop is.

