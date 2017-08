Het Orchestre National de Lille is uitbundig, op de rand van kitsch

Ze wisten niet van ophouden, de musici van het Orchestre National de Lille. Na een fiks programma volgde er een nog steviger toegift: Stravinsky's 'Circus Polka' voor een olifantenballet. Je zag ze dansen, de grote grijze beesten in tutu (waargebeurd). Toegegeven, het publiek spoorde de spelers aan met een meer dan enthousiast applaus.

Het orkest onder leiding van Alexandre Bloch speelde tijdens de Robeco SummerNights in het Concertgebouw. De verlichting - dit jaar een design met paarsrozige tinten - paste bij de uitbundige avond, die begon met Rachmaninovs 'Derde pianoconcert', een publiekslieveling. Dat laatste geldt ook voor Alexander Gavrylyuk: deze Oekraïense pianist woont inmiddels in Nederland en treedt hier geregeld op. Met twee treden tegelijk sprintten Bloch en Gavrylyuk de artiestentrap af. Het was tekenend voor de energie tijdens het concert: orkest en pianist zweepten elkaar op.

Op het randje van kitch

De Franse orkestleden hebben onbetwist een romantische inborst en gevoel voor theater. Alsof ze de muziek bij een film verzorgden deden ze hun verhaal, met spanning en ontspanning, op de rand van kitsch. Verfijning is niet hun grootste zorg.

Gavrylyuk deinde mee op deze golven, maar liet zich ook nauwelijks van de wijs brengen. Geen noot was hem te veel, hij plaatste ze strak in het gelid. We hoorden zeggen dat de Thalys waarmee het orkest in Amsterdam arriveerde, vertraagd was, en niet zo'n beetje ook. Dat het de repetitie met pianist drastisch korter had gemaakt, was niet te merken. Het akoestisch verkennen van een zaal vergt tijd. Kom je daar niet aan toe, dan is de balans tussen de verschillende instrumentgroepen een heikel punt. Gelukkig paste het uitsmijterkarakter van de dynamiek Rachmaninov wonderwel. Het theatraal musiceren werd voortgezet met de kleurrijk uitgevoerde 'Vuurvogelsuite' uit 1945 van Stravinsky. Bloch denkt in beelden, en krijgt het orkest mee in zijn ideeën. Pas de deux, pantomime, een slaapliedje: zo sluw als de muziek is, waren de spelers niet, maar hun aanstekelijke en vlotte spel maakte de avond.