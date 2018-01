'Het meest schrijnende voorbeeld' hiervan is 'een meisje die,' een constructie die 'langzamerhand volledig geaccepteerd' lijkt.

Nou zal ik de eerste zijn die in de bres springt voor het behoud van de Nederlandse taal in al zijn rijkdom en flexibiliteit, maar ik vind het voorbeeld 'een meisje die' (dat tegenwoordig vrijwel altijd in discussies over taalverloedering langskomt) het meest ongelukkige voorbeeld dat je in dit verband kunt bedenken.

Dat het woordgeslacht in het Nederlands op drift is, weten we al meer dan honderd jaar

Dat het woordgeslacht in het Nederlands (net als in veel andere talen) op drift is, weten we al meer dan honderd jaar. Dat gaat dus niet zo snel. Ook weten we dat er bij intensief taalcontact altijd de neiging tot vereenvoudiging ontstaat. Dat mensen daartegen in opstand komen is vanzelfsprekend. Maar het onzijdige 'meisje' is een betreurenswaardige ongerijmdheid tussen werkelijkheid en taalsysteem.

Een 'jongetje' is al vrij snel een 'jongen,' maar vrouwelijke personen zitten tot op hoge leeftijd vast aan de onzijdigheid van een verkleinwoord. Dat heeft iets oneerlijks, en ook iets gedateerds.

Bij zo'n ongelijke behandeling kun je als taal drie dingen doen: ofwel je verzint een ander, vrouwelijk woord als tegenhanger van 'jongen' (bijvoorbeeld 'chick,' of door weglating van het achtervoegsel 'meid'), ofwel je vat '-je' niet langer als achtervoegsel op, waardoor je van 'meisje' een de-woord kunt maken. Dit zien we dan ook gebeuren.

