Het onvertaalbare ‘Des Duivels Woordenboek’ van Abrose Bierce is eindelijk vertaald, maar wel met heel veel vrijheid

Wat is een cynicus? Volgens ‘The Devil’s Dictionary’ van Ambrose Bierce is dat: “Een schoft die met zijn misvormde blik de dingen ziet zoals ze zijn.” En dat is meteen ook een heel goede omschrijving van wat de Amerikaanse schrijver, die leefde van 1842 tot 1913, probeerde te doen in zijn satirisch-sarcastisch-cynische ‘woordenboek’, dat in 1911 verscheen.

Wat is vriendschap volgens Bierce? “Een scheepje met plaats voor twee bij goed weer, maar slechts voor één bij slecht weer.”

‘Liefde’ heeft bij Bierce twee betekenissen. De eerste: “De dwaasheid een hoge dunk van iemand anders te hebben voordat je iets van jezelf weet.” De tweede: “Een tijdelijke verstandverbijstering die te genezen is door het huwelijk of door de patiënt weg te houden van de invloeden waardoor hij de kwaal had opgelopen.”

Wat is bewondering? “Onze hoffelijke erkenning van de gelijkenis van een ander met onszelf.” Deugden worden door Bierce systematisch beschreven als menselijke gebreken. Zijn kijk op de mens komt ongeveer hierop neer: mensen zijn alleen maar bezig met zichzelf, met hun eigenbelang, maar tegelijkertijd zijn ze meestal te dom om te zien wat hun eigenbelang is.

Satanisch genoegen

In Nederlandse vertaling heet het boek ‘Des duivels woordenboek’. Een vertaling die niet helemaal adequaat is, want van des duivels zijn (woedend) is geen sprake. Bierce’s blik is de koele blik van de cynicus. Hij schreef het woordenboek duidelijk met satanisch genoegen: je ziet als het ware een grijnzend duiveltje voor je.

Soms slaagt Bierce erin om diepzinnige dingen de zeggen. “Sterfelijkheid. Het deel van de onsterfelijkheid waar we wat van weten.” “Pantheïsme. De leer dat alles God is, in tegenstelling tot de leer dat God alles is.”

Je hoeft niet per se zelf een cynicus te zijn, om van dit boek te kunnen genieten. Voor wie absoluut niet aan enige vorm van cynisme lijdt, kan het een heilzame ervaring zijn om, mits in gepaste hoeveelheden, wat van deze cynische waarheden tot zich te nemen.

De belangrijkste bezigheid van de duivel, dat wordt in deze seculiere tijden nog wel eens vergeten, is om de wereld op zijn kop te zetten, om alles om te keren en om te draaien. Omkering is in dit demonische woordenboek dan ook de meest gebruikte stijlfiguur. Dat zagen we al in de hierboven geciteerde voorbeelden: sterfelijkheid is eigenlijk (een deel van) onsterfelijkheid; God is niet alles, maar alles is God. En ook, bijvoorbeeld, wat frivoler: “Circus. Een plek waar paarden, pony’s en olifanten mogen komen kijken hoe mannen, vrouwen en kinderen zich bespottelijk maken.”

Dood: Klaar met ademen, klaar met de mens / Klaar met de wereld. Bestemming bereikt: een gat in de grond!

Ieder trefwoord bevat wel een of meerdere stijlfiguren. Woordspelingen, anekdotes, parodieën, paradoxen. Archaïsche woorden, verhaspelde woorden, niet-bestaande woorden, het vermengen van stijlen die niet met elkaar samengaan: bijvoorbeeld een zin plechtig beginnen en heel banaal eindigen.

Vaak is het gewoon grappig. “Spijsvertering. De omzetting van voedsel in deugden.” “Ekster. Een vogel die vanwege zijn diefachtigheid iemand op het idee bracht dat je hem zou kunnen leren praten.” Soms is het ronduit flauw. “Muis. Een dier dat zijn levenspad bezaait met flauwgevallen vrouwen.” De humor van een eeuw geleden is niet altijd de humor van nu.

Bierce begon zijn demonische woordomschrijvingen in 1881, in de vorm van een humoristische krantenrubriek, die hij ‘The Cynic’s Word Book’ noemde. Hij ging daar vijfentwintig jaar mee door, waarna al die woordgrappen en -grollen gebundeld werden in een boek.