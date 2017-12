Het onbevroede succes van het voetbalboek

Het was in het voorjaar van 2012 dat Dick Holstein, destijds de uitgever van VI Boeken, besloot de oplage van de eerste druk van het boek ‘Gijp’ terug te schroeven. Tienduizend exemplaren leek achteraf bezien toch wat ambitieus voor dit sportboek, zeker gezien de kans dat hoofdpersoon René van der Gijp vanwege een burn-out enige tijd niet meer te zien zou zijn in het tv-programma ‘Voetbal International’. De eerste druk werd dus bepaald op 7500. Op hoop van zegen.

De rest is geschiedenis. Na een half jaar waren er al 200.000 exemplaren van ‘Gijp’ verkocht en nu, vijf jaar later, zijn dat er ruim 350.000. Auteur Michel van Egmond zette met het boek niet alleen zichzelf als begenadigd schrijver op de kaart, maar blies heel de sportboekenbranche nieuw leven in.

En dat was nodig. Sportliteratuur, als het al zo werd genoemd, was jarenlang het ondergeschoven kindje in de boekenwereld. Oud-sportjournalist Nico Scheepmaker (1930-1990) werd ooit gewaardeerd om de fraaie manier waarop hij over sport en sporters schreef, maar verder was literatuur iets voor ‘echte schrijvers’. ‘Gijp’ was een vreemde eend in de bijt.

Niet de enige verklaring Dat het boek via het tv-programma ‘Voetbal International’ van RTL7 volop werd gepromoot hielp mee, maar is niet de enige verklaring voor het grote succes van ‘Gijp’. Van Egmond slaagde erin de hoofdstukken over het leven van René van der Gijp zo op te schrijven, dat het boek - tot zijn eigen verbazing - interessant bleek voor een zeer grote doelgroep. Mensen die nooit verder waren gekomen dan het doorbladeren van boeken, ontdekten het lezen. Van Egmond kreeg mails van mensen die zeiden dat ze voor het eerst in hun leven in een boek verzonken waren, en hielden hem op de hoogte van hun vorderingen. En na ‘Gijp’ gingen zij ook andere boeken aanschaffen - al betrof dit voornamelijk wel voetbalboeken. Niet ieder uit de hand gelopen leven levert een goed boek op In de afgelopen jaren stond daarom sportliteratuur hoog genoteerd op de jaarlijkse lijst van meestverkochte boeken. ‘Geen Genade’ (Thijs Slegers), ‘Kieft’ (de tweede grote klapper van Michel van Egmond), ‘Ik, Zlatan’ (van de Zweed David Lagercrantz), ‘Johan Cruijff - Mijn verhaal’ (Jaap de Groot) en ‘De Wereld volgens Gijp’ (in feite ‘Gijp 2’ van Michel van Egmond) werden allemaal grote verkoopsuccessen. ‘Gijp 2’ tikt nu de 180.000 aan, Kieft zit al dik over de 200.000.