Het nostalgische zoeken van Patrick Modiano

Patrick Modiano, een van de vijftien Franse winnaars van de Nobelprijs voor literatuur, is van juli 1945. “Net als iedereen die in 1945 is geboren, ben ik een kind van de oorlog”, zei Modiano in de toespraak bij de aanvaarding van zijn prijs in Zweden, “en om nog nauwkeuriger te zijn, omdat ik in Parijs geboren ben, een kind dat zijn geboorte dankt aan het Parijs van tijdens de bezetting. Wie in dat Parijs heeft geleefd, wilde dat liefst snel vergeten, of zich enkel de kleine dingen van het dagelijkse leven herinneren.”

Onder de titel ‘Trilogie van een beginnend schrijverschap’ heeft Querido nu de vertalingen gebundeld van ‘Remise de peine’ (‘Verdaagd verdriet’), ‘Fleurs de ruine’ (‘Bloemen en puin’), en ‘Chien de printemps’ (‘Hondenlente’), drie romans die de schrijver niet bij zijn vaste uitgever Gallimard heeft gepubliceerd, maar bij Éditions du Seuil. Het zijn autobiografische boeken, waarin Modiano zijn nogal ordeloos verlopen jeugd onderzoekt, maar zeer vrij omgaat met de historische werkelijkheid.

Vele vragen

De ouders van de schrijver waren doorgaans afwezig. Zijn uit Antwerpen afkomstige moeder speelde kleine film- en toneelrollen, en was regelmatig op tournee langs Franse provinciesteden. Modiano en zijn vroeg overleden jongere broer Rudy werden met kinderen uit alle windstreken ondergebracht in internaten en toevertrouwd aan de zorg van wisselende familieleden of van bevriende stellen aan de zelfkant van het leven, die bezoek ontvingen van vaak wat buitenissige mensen - vlinders van de nacht, kunstluizen en penoze.

Het was een jeugd die de schrijver achterliet met vele vragen. Was zijn Joodse vader - altijd op reis en levenslang verwikkeld in louche of op zijn minst onduidelijke handeltjes - in de oorlog een collaborateur? En zo ja, een kleine of een grote? En wie waren al die mensen wier leven hij korte of langere tijd deelde?

Om antwoord te krijgen, of misschien meer nog om te weten te komen welke vragen hij zou moeten stellen om in dat alles samenhang te brengen en er een betekenis aan te geven, doorzoekt de schrijver telefoonboeken van jaren her, bladert hij in oude tijdschriften en programmaboekjes, bekijkt hij vergeelde foto’s en advertenties en besteedt hij vele jaren aan de reconstructie van de schaarse sporen van wat voorgoed verdwenen is.

“Annie, de kleine Hélène en Roger Vincent waren vast en zeker in de gevangenis terechtgekomen… Ik had mijn broer verloren. De draad was geknapt. Een herfstdraad. Er was niets meer van al die dingen over…” Uren kan hij dwalen door de straten van Parijs, terugdenkend aan wat verdween: “Dat hele onbekende gebied waarvan je niet wist of het nog Parijs was, al die straten zijn met hun garages en hun geheimen tijdens de bouw van de ringweg van de kaart geveegd.”