Het nieuwe tijdperk van de Jussens

Toonladders studeren? "Nee, dat doen we niet meer", zegt Arthur Jussen (20). Maar dat hij en zijn broer Lucas (24) het jaren en jaren hebben gedaan, is te horen in 'Le Carnaval des Animaux' van Saint-Saëns op hun nieuwe cd. Bij de diersoort 'Pianistes' klinken de toonladderloopjes helder en vlekkeloos strak.

De broers speelden tien jaar geleden voor het eerst in het Concertgebouw. Heel Nederland viel voor de talentvolle jongetjes. De Portugese pianiste Maria João Pires nam hen onder haar hoede, zodat de 'wonderkinderen', zoals ze door velen werden beschouwd, een gezonde ontwikkeling konden doormaken.

Dat is gelukt. Lucas en Arthur maakten de verwachtingen waar en zijn uitgegroeid tot een interessant pianoduo én tot twee zelfstandige solisten. Oudste broer Lucas studeerde ook nog bij Menahem Pressler in de VS en tot voor kort bij Dmitri Bashkirov in Spanje, Arthur bij Jan Wijn in Amsterdam. Maar nu is dat studietijdperk voorbij.

Kindertijd is voorbij

Lucas: "Studeren in het buitenland was op een gegeven moment te lastig om te combineren met optreden. We spelen voornamelijk in Nederland en Duitsland. Dan sta je voor de keuze: blijven studeren of veel gaan spelen. We hebben voor het laatste gekozen."

Arthur: "Dat we zoveel concerten hebben, is een groot geschenk, in deze tijd. We zien zoveel goede pianisten die hard werken en toch geen kans krijgen om op te treden. We hebben gezegd: we gaan er nu alles aan doen om er wat van te maken. En voor advies kunnen we altijd nog terecht bij Jan Wijn."

De broers realiseren zich dat het knuffelbare imago van de twee blonde broertjes hen een belangrijke steun in de rug heeft gegeven. Lucas: "Maar we kunnen nu niet meer vertrouwen op de voorsprong die de schattigheid ons gaf. Het moet gewoon heel goed zijn. Er wordt je minder gegund, dat merken we. Dat is logisch, niets om over te zeuren. Max Verstappen heeft dat ook. Toen hij die eerste keer een Grand Prix won, stond het land op zijn kop. Maar als hij het tweede jaar er geen wint, is iedereen teleurgesteld. Ik ook."