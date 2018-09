Het nieuwe 'RTL Late Night' is een directe aanval op Pauw

Het newsy openingsgesprek met hun advocaat en oud-asielminister Gerd Leers ging exact volgens plan; het moest ‘snedig en journalistiek’ en daarin kan Huys natuurlijk schitteren. Maar misschien willen we op de late avond bij RTL eerst wel even een slokje wijn en een kaasstengel - letterlijk en figuurlijk - zodat we echt met de bedoelde glimlach naar bed kunnen. Huys had alleen water in de aanbieding.

Bij Pauw (wijntje) of Jinek (biertje, als ze niet zwanger is) gaat het er warmer aan toe. Gezelliger tussen de gasten onderling ook. En vergeet Nadia Moussaid niet: die bracht meteen veel sfeer mee. Bij Huys moeten de gasten met hun watertje nog scherp blijven voor hun één op één-interviewtjes; bij de NPO-collega’s mogen ze meekletsen (iets wat Arnon Grunberg en Gerard Joling aan tafel bij Pauw overigens fenomenaal deden maandag in het gesprekje met een chagrijnige priester Antoine Bodar).

Eerste indruk dus: deze nieuwe Late Night is een directe aanval op Pauw, en stukken minder onderscheidend van het NPO-gevoel dan het origineel met Humberto Tan in zijn gloriejaren. Het wordt nu echt kiezen: blijven we voor een informatief praatprogramma nog even bij Mariëlle Tweebeeke van ‘Nieuwsuur’, of schakelen we door naar Huys en dan bij de eerstvolgende reclamebreak naar Pauw? Want ja, die break leek Humberto Tan aan te waaien, bij Twan voelt ‘ie als een scheur in de opgebouwde spanningsboog.

Huys deed heus zijn best om het RTL-publiek te bedienen

Nog even oefenen Kortom: met drie informatieve, scherpe praatprogramma’s lijken we terug bij ‘drie keer De Volkskrant’ waarmee NPO-baas Henk Hagoort de nieuwsrubrieken een decennium geleden aanduidde. Het prille Late Night met Humberto Tan was juist een openbaring geweest omdat een persoonlijke nieuwstalkshow met licht en lucht opeens wél bleek te kunnen. De vraag ‘wat zou Tan doen’ is flauw want hij werd te luchtig en is niet voor niets weg. Toch stelde ik me voor hoe hij zo’n gast als apachepiloot Roy de Ruiter met zijn militaire Willemsorde zou benaderen. Het item was al dagen voorbereid, met een complexe video-uitleg over zijn heldhaftige acties. Maar Tan zou eerst eens naar die medaille op zijn uniform kijken en vragen: ‘Mag ik hem aanraken’? Dat nabije gevoel moet Twan Huys nog even oefenen. Huys deed heus zijn best om het RTL-publiek te bedienen: hij verwees vaak naar artikelen in het AD en vroeg de afzwaaiende voetballer Wesley Snijder naar de positieve invloed van vrouw Yolanthe op zijn voetbalspel. Zo’n persoonlijke vraag moet bij Huys wel uit zijn tenen komen. Bovendien geloof ik van hem gewoon niet dat hij alleen het AD leest. Natuurlijk gun ik de ster Twan Huys en zijn nieuwe maar ervaren redactie een ruime aanlooptijd. Met zijn geweldige internationale netwerk uit zijn ‘Nova’- en ‘College Tour’-tijd zal hij vast nog spraakmakend worden in zijn Amerikaanse decor. Alleen draait het bij RTL om wat deze tweet van een kijker invoelend verwoordt: ‘Hopelijk voelt Twan zich een beetje T.Huys.’ Inderdaad: het ‘eindelijk thuis-gevoel’, inclusief de lekkere snack. Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie. Lees meer columns op trouw.nl/tvrecensies.

