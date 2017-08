Het nieuwe orgel in TivoliVredenburg moet nog wennen

In TivoliVredenburg was het vrijdag dubbel feest: de opening van het Utrechtse Festival Oude Muziek ging samen met de ingebruikname van het nieuwe barokorgel in de Grote Zaal. 's Middags was in een lang rondetafelgesprek tijdens de overdrachtsceremonie naar voren gekomen dat een hoofddoel is dit orgel als begeleidingsinstrument te gebruiken in barokmuziek. Daarin werden in de achttiende eeuw grote orgels gebruikt en niet de tegenwoordig gebruikelijke kistorgels.

Slordigheden ontsierden deze uitvoering

Het was spannend hoe dit zou uitpakken in J.S.Bachs cantate 'Gott der Herr ist Sonn und Schuld' BWV 79 door artist-in-residence Lorenzo Ghielmi met zijn orkest La Divina Armonia en het Chor der Salzburger Bachgesellschaft. Daarin werd het barokorgel echter alleen bespeeld in de koor/orkest-delen. Vooral in het slotkoor was goed hoorbaar dat zo'n groot instrument een fraai fundament legt. In de recitatieven en aria's werd tóch gebruikgemaakt van een kistorgel.

Voldoende repetitietijd om te wennen aan het nieuwe, donderdagnacht pas voltooide orgel en de twee ensembles en solisten bij elkaar te brengen, was er kennelijk niet geweest! Slordigheden, zoals deraillerende natuurhoorns en een onbalans tussen sopraan- en bassolist ontsierden deze uitvoering.

In de Bach-cantate 'Geist und Seele wird verwirret' BWV 35 kreeg het orgel een solorol als in een orgelconcert. Ghielmi speelde die speels met twinkelende registraties. Jammer dat alt Giuseppina Bridelli zich door de orgelloopjes letterlijk van de wijs liet brengen. Haar zang klonk onzeker, soms onzuiver.

In Bachs 'Aria variata alla maniera italiana' BWV 989 had Ghielmi solistisch laten horen dat op het Van Vulpen-orgel fantasievolle klankcombinaties en fijnzinnige articulaties en versieringen realiseerbaar zijn. Maar voor grote Bach-werken zoals het door Ghielmi technisch nogal slordig vertolkte 'Prelude, Adagio en fuga' in C BWV 545/564-2 bleek de dunne, helle orgelklank te weinig draagkrachtig om voldoende te kunnen boeien.

