Het nieuwe deel in de Star Wars-saga gaat 'The Rise of Skywalker’ heten

De film, onder regie van J. J. Abrams, zal het einde markeren van de Skywalker-saga die meer dan veertig jaar geleden in gang is gezet. Maar, laten de eerste beelden zien: dood hoeft niet echt dood te betekenen in het universum van Star Wars. Zo horen we duidelijk de stem van Mark Hamill terug in de film als de in het vorige deel in rook opgegane Luke Skywalker, en lijkt het er ook op dat keizer Palpatine terugkeert. Wederom maakt bovendien de in 2016 overleden Carrie Fisher haar opwachting als Prinses Leia - mogelijk gemaakt door al eerder opgenomen filmmateriaal dat oorspronkelijk voor ‘The Force Awakens’ was bedoeld, het eerste deel van de nieuwe trilogie die ook geregiseerd werd door Abrams.

Bekijk hieronder de eerste trailer van de nieuwe Star Wars-film.

De film komt volgens plan uit op 20 december, werd bekendgemaakt op een fan-evenement waar onder andere acteurs Daisy Ridley (Rey), Oscar Isaac (Poe), John Boyega (Finn), Kelly Marie Tran (Rose), Joonas Suotamo (Chewbacca) ten tonele verschenen, evenals Billy Dee Williams, die na veertig jaar wederom in de huid kruipt van Lando Calrissian.

De StarWars-franchise heeft Disney geen windeieren gelegd, sinds het de filmrechten in 2012 overkocht van bedenker George Lucas, voor vier miljard dollar. De eerste twee saga-films en twee spin-offs (‘Solo’ en ‘Rogue One’) hebben wereldwijd alleen al aan bioscoopkaartjes 4,8 miljard opgeleverd, waarbij alle marketingopbrengsten nog niet bij zijn opgeteld. Ondertussen heeft Disney plannen voor een nieuwe trilogie, nog meer spin-off-films, en mogelijk ook meer StarWars-gerelateerde tv-series voor het binnenkort te lanceren betaalkanaal van Disney: Disneyplus.

