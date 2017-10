Het nieuwe boek van Griet Op de Beeck is een gospel zonder God

Gezien alle tumult zou je het bijna gaan denken, maar Griet Op de Beeck is niet de eerste schrijver die over seksueel misbruik spreekt en schrijft. In 2016 verscheen 'Lieveling' van Kim van Kooten, over de misbruik-ervaringen van haar vriendin Pauline Barendregt; een boek dat toen, net als de roman van Op de Beeck nu, in één klap boven aan de bestsellerlijst belandde. Daarvoor was er 'Tijger Tijger' van de onlangs overleden Amerikaanse Margaux Fragoso over de pijnlijke relatie tussen de manipulatieve kinderverkrachter en het kind dat hij medeplichtig maakt. En naast die waargebeurde verhalen verschijnt er ook steeds meer fictie over misbruik. Zoveel dat de Amerikaanse literatuurcriticus Katie Roiphe in 2013 klaagde over de hausse aan literatuur waarin "het verhaal wordt teruggebracht tot een raadsel waarvan incest de oplossing is".

Warm en voorspelbaar Die voorspelbaarheid bedreigt, eerlijk gezegd, nu ook de nieuwe roman van Griet Op de Beeck, al is deze geworteld in de werkelijkheid, een die de lezer nauwelijks is kunnen ontgaan de afgelopen anderhalve week. De schrijfster vertelde op tv en in de krant over haar in therapie hervonden herinneringen; 'de 107 secundaire bewijzen' die haar ervan doordrongen dat zij tussen haar vijfde en haar negende door haar vader is misbruikt. Met 'Het beste wat we hebben' schreef ze het voor haar noodzakelijke boek over deze 'grote wonde', maar ze maakte er wel een roman van, de eerste van wat een trilogie moet worden. Een echte Op de Beeck: een warm, invoelend, dansend relaas over gevoelige personages die zich door moeilijke levens heen worstelen, en die (samen met de lezer) van deze rasvertelster een hart onder de riem gestoken krijgen, plus de opdracht hun lot in alle openheid te omarmen en zich zo van de kwetsuren te bevrijden omdat dit leven nu eenmaal 'het beste is wat we hebben'. Je zou het gospelliteratuur kunnen noemen, ware het niet dat God er niet in voorkomt.