Het Nederlands verengelst, maar ons Engels vernederlandst ook

Die aanpassing gebeurt op allerlei manieren. We spreken het overgenomen Engels vaak met een Nederlandse tongval uit en passen ook geregeld de schrijfwijze aan ónze spellingregels aan. Zo verandert no deal Brexit in no-dealbrexit. Daarnaast vertalen we nogal wat Engels idioom, waarmee we onze taal verrijken.

Een voorbeeld daarvan stond vorige week in een column van Stevo Akkerman over ons koloniale verleden: ‘het verleden is een vreemd land, waar men alles anders doet’. De woorden stonden tussen aanhalingstekens, wat erop wijst dat het om een citaat gaat. Het is dan ook een vertaling van ‘The past is a foreign country; they do things differently there’, de openingszin van ‘The Go-Between’ (1953) van de Britse schrijver Leslie Poles Hartley (1895-1972).

Het eerste deel van deze zin wordt vaak anoniem aangehaald en niet als citaat maar als universele waarheid gepresenteerd, vaak in de vorm ‘het verleden is een vreemd/ander land’ of ‘vroeger is een ander land’. Door de vertaling en anonimisering is het citaat in onze taal in feite een spreekwoord geworden, dat soms zoveel wil zeggen als: vroeger hadden de mensen andere normen en waarden en het is onmogelijk of onterecht hen (en hun handelen) naar hedendaagse maatstaven te be- of veroordelen.

