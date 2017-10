Het mooiste 'Hi-ha-hondenlul' aller tijden in het Concertgebouw

“Het Kóninklijk Concertgebouw, hè. Want zo heet het officieel, sinds het 125-jarig bestaan in 2013. Maar inderdaad, dat gebouw heeft een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Daar bezocht ik begin jaren zeventig mijn eerste popconcerten. Legendarische optredens van America en Poco. Fantastisch. Je zat op het podium, achter de bands. Mijn hoogtepunt was in juni 2003, toen ik het Winterbal organiseerde, een evenement ter ere van het afscheid van Aron Winter. Op die avond kwamen alle dingen samen waar ik van hou.”

“Sport, muziek en geschiedenis. En alle grote namen waren van de partij: Cruijff, Ronaldo - de Braziliaanse Ronaldo welteverstaan - Paul Ince, Di Matteo, Bergkamp, Van Basten, Gullit, Rijkaard, Van Gaal, noem ze maar op. In drie miniwedstrijden van zes tegen zes speelden oud-spelers de loopbaan van Aron Winter na. Midden in het Concertgebouw, op kunstgras. De beelden van die avond zijn de hele wereld overgegaan, zo uniek was het.”

“Ik heb voor een kwart indiaans bloed en groeide op in Zuid-Texas, misschien heeft dat ermee te maken. Het is gewoon iets wat je doet. Rechtvaardigheidsgevoel. Maar het is ook mijn eigen jongensdroom, nostalgie, om oud-spelers bij elkaar te brengen. Die avond in het Concertgebouw was wel een keerpunt. Toen was ik me nog bewuster van het idee van ‘kan niet bestaat niet’.”

Die zou zo van Cruijff geweest kunnen zijn.

“Ha! Daarom hadden Johan en ik misschien ook wel een klik. Wist je trouwens dat het ‘Cruyff Court’ óók die avond in het Concertgebouw ontstaan is? Dat kunstgras hadden we na die avond over, daar moesten we iets mee. Zo is het idee ontstaan om veldjes aan te leggen voor de jeugd.”

Jaap de Groot © rv

Jaap de Groot (1955) is chef sport van De Telegraaf. Hij was bevriend met Johan Cruijff en tekende in 'Johan Cruijff - Mijn voetbal' Cruijffs visie op voetbal op.

