Het moederschap is geen prinsessenfantasie, zegt ‘nachtouder’ Saskia De Coster

Kinderen? De Vlaamse schrijfster Saskia De Coster (43) moest er niet aan denken. Zij wilde haar leven wijden aan de literatuur en daar pasten geen poepluiers en slapeloze nachten bij. Maar toen ontmoette ze Juli, de liefde van haar leven. En Juli had een sterke kinderwens.

Met hulp van De Costers goede vriend Karl, een Canadese kunstenaar die donor wilde zijn, raakte Juli uiteindelijk zwanger. In maart 2014 beviel ze van hun zoontje, De Coster werd de officiële tweede ouder, de ‘niet-biologische moeder’.

Maar was dat niet een contradictio in terminis? Een droge zee, een natte woestijn? Wat werd er van haar verwacht en kon zij dat wel waarmaken?

In haar nieuwe roman ‘Nachtouders’ beschrijft De Coster hoe ze worstelde met haar rol. Juli – die in het echt anders heet – beschouwt zij als de echte moeder, die wél weet hoe alles moet. Als De Coster een poepluier verschoont, kokhalst ze van de stank. Dat zou een natuurlijke moeder nooit hebben, denkt ze.

‘Nachtouders’ gaat over het moeilijke eerste jaar met hun zoontje. In dagboekfragmenten onderzoekt de schrijfster haar eigen gedachten en gedrag. Daarnaast is het boek een spannend reisverslag: het jonge gezin maakt een reis naar het Canadese hippie-eiland waar donorvader Karl is opgegroeid. Die paradijselijke plek verandert langzaam maar zeker in een hel, waarin alles onder spanning komt te staan. “Heel het eiland wordt in de roman een projectie van mijn eigen angsten, met overvliegende gieren die zomaar een baby’tje kunnen doodpikken. Ik heb het tot een gothic fantasie omgevormd”, vertelt De Coster in een Amsterdams café.

“Ik zou het heel flauw gevonden hebben als ik mezelf in het boek een andere naam zou ­hebben gegeven, Sandra of zo. Dat zou een vorm van bedrog zijn geweest, ik heb zelfonderzoek gedaan. Flaubert zei het al: ‘Madame Bovary, c’est moi’. Maar de anderen zijn vanuit mijn schrijversblik weergegeven, daarom heb ik ze anders genoemd. Saul is in het echt de tweede naam van mijn zoontje. Het hippie-­eiland heet Portes in het boek, maar niet in het echt.”

“Het eerste jaar van het ouderschap speelt zich grotendeels ’s nachts af. Je moet steeds opstaan, om doodmoe voor een krijsend wezentje te gaan zorgen. Soms daalt dan de vraag neer: Wat overkomt me, wat ben ik aan het doen? De nacht is een periode van overgang van de ene dag naar de andere, tijdloos en ­existentieel. Je komt bij de kern, bij twijfels die in hedendaags ouderschap prominent aanwezig zijn. Er zijn geen ijzeren principes meer die we naleven, het ouderschap is een onderhandeling, ook met jezelf. Nachtouders zijn wankelende ouders, die soms twijfelen en ­falen.”

Is dat falen een taboe?

“Taboe is een zwaar woord, maar het zou wel goed zijn om vaker mislukkingen te delen. Ik vind het zelf geruststellend om te horen dat haastige ouders hun kind meesleuren uit de crèche en dan na een paar honderd meter merken dat het op blote voeten loopt. Het moederschap is geen prinsessenfantasie, waarin je almaar blij bent en cupcakes bakt. Het is niet erg als je nu en dan denkt: Ik voel me een slechte ouder. Want dat is toch een teken dat je het probeert.”

‘Ik voelde: er is iets en het mag niet, het is fout en ik wil het niet. Het was zelfhaat.’ © Martijn Gijsbertsen

Je schrijft in ‘Nachtouders’ ook over je eigen ouders. Accepteren zij Saul nog steeds niet als hun kleinkind? Omdat hij niet jouw biologische zoon is?

“Inderdaad. Ze geloven ook niet dat ik lesbisch ben. Ze zeggen: ‘We kennen zo niemand, het bestaat niet’. Ik was als kind altijd bezig met tekenen en schrijven, met dingen die in hun ogen weinig opleveren, behalve vragen en moeilijk gedoe. Ze redeneren: Nou is ze ook nog met een vrouw, dat is om speciaal en kunstig te doen.”