Het MAX-effect: iedere omroep lonkt nu naar de senior

Terwijl het in medialand tot een paar jaar geleden vooral ging om de jacht op de jongere, is nu minstens zoveel aandacht voor de gunst van de grijze kijker. Ook de RTL's en SBS'en van deze wereld zijn om: trouwe seniore kijkers zijn belangrijk en daarom worden er meer programma's op hen afgestemd.

Dus zoekt John de Mol nu naar kandidaten voor 'The Voice Senior' dat deze herfst van start moet gaan. En gaat André Hazes junior later dit jaar 65-plussers aan de man of de vrouw helpen bij SBS6. En ex-judoka Dennis van der Geest reist voor het tweede seizoen 'De wereld rond met 80-jarigen'.

Milde glimlach

Jan Slagter (64), oprichter en directeur van Omroep MAX, volgt de ontwikkelingen met een milde glimlach. "Toen wij in 2005 begonnen met onze seniorenomroep was er veel kritiek en argwaan en ook hilariteit. Als ik nu, dertien jaar later, naar het medialandschap kijk en zie dat de commerciële zenders de oudere hebben ontdekt, dan denk ik dat wij daar met onze programmering aan hebben bijgedragen. Tot 2005 was het devies bij studio-opnames met publiek: bloemetjesjurken achterin. Iedereen wilde jonge mensen in beeld. Nu schaamt men zich niet meer voor ouderen op de eerste rij. MAX speelt zeker een rol bij deze ouderenemancipatie in de media."

Omroep MAX lijkt de grondlegger van een even onmiskenbare als verrassende te­le­vi­sie­trend: slow-tv

De senior van tegenwoordig is wel een veel dynamischer persoon dan de oudere van twintig, dertig jaar geleden. Slagter is de eerste om dat toe te geven. Maar MAX had die veranderingen in seniorenland eerder in de gaten dan vele andere in de mediawereld. Terwijl de Raad voor de Cultuur in eerste instantie oordeelde dat het idee voor Omroep MAX te weinig vernieuwend en onderscheidend was, lijkt de omroepvereniging nu de grondlegger van een even onmiskenbare als verrassende televisietrend: slow-tv.