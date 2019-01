Het Mauritshuis pronkt dit Rembrandtjaar met zijn miskopen

Die rode streep op het oor, de vreemde rode vlekjes in zijn ogen en dat frommelig geschilderde kraagje...” Elke keer als Edwin Buijsen, hoofd collecties van het Mauritshuis, naar het schilderij ‘Tronie van een oude man’ kijkt, slaat de twijfel toe. Is dit wel een echte Rembrandt?

Rembrandt-expert Ernst van de Wetering vindt van wel. De houding van de man met grijzende snor en sik is helemaal ‘des Rembrandts’. Ook de pigmenten komen uit diens atelier, net als het houten paneel, waarop het portret is geschilderd. Sterker nog, het hout is afkomstig van dezelfde boom als de panelen van twee onbetwiste Rembrandts. En toch twijfelen ze in het Mauritshuis. Buijsen: “We hechten veel waarde aan het oordeel van Van de Wetering, maar zijn nog niet voor 100 procent overtuigd. We willen ook zelf tot die conclusie komen op basis van eigen onderzoek.”

Voor het publiek is dit ook een mooie kans om te kijken en te vergelijken, zegt junior conservator Charlotte Rulkens, die een boek schreef bij de tentoonstelling. “Ongetwijfeld komen er discussies op zaal of het verschil tussen een echte en onechte Rembrandt is te zien met het blote oog.”

Musea pronken doorgaans niet met hun ‘miskopen’, ook al dateren ze uit een ver verleden. Het Mauritshuis laat ze nu juist wel zien om zo duidelijk te maken hoe in de loop der tijd steeds weer nieuwe inzichten zijn ontstaan en het beeld van Rembrandt voortdurend aan verandering onderhevig is.

In één oogopslag

Voor een leek waarschijnlijk niet, maar ook kenners kunnen er faliekant naast zitten. Vier van de vijf ‘Rembrandts’ die zijn afgeschreven, werden aangekocht door Abraham Bredius (1855-1946), voormalig directeur van het Mauritshuis en in zijn tijd de belangrijkste Rembrandtexpert. Hij ging er prat op dat hij in één oogopslag een Rembrandt herkende. Maar ‘het brilletje’ van Bredius was toch niet altijd zo goed op sterkte als hij beweerde.

Hoewel een aantal van de mooiste Rembrandts in het Mauritshuis door Bredius is gekocht, zoals ‘Saul en David’ en ‘Homerus’, sloeg hij af en toe de plank mis. Bij sommige van zijn ‘missers’ vraag je je nu af, zegt Buijsen, hoe hij daar de hand van Rembrandt in heeft kunnen zien. Bredius was rijk en financierde vaak zelf zijn aankopen, die hij vervolgens in bruikleen gaf aan het Mauritshuis. Na zijn dood werden ze gelegateerd. “Misschien was zijn wens om de hand van Rembrandt te herkennen soms sterker dan zijn kritische oordeel.”

Een voorbeeld daarvan is ‘Studie van een oude vrouw’, in 1890 door Bredius gekocht als een portret van Rembrandts moeder. In de achttiende en negentiende eeuw werd ze in talloze schilderijen, prenten en tekeningen herkend. Wat Bredius’ opvolger bij het Mauritshuis, Wilhelm Martin, deed verzuchten dat de moeder van Rembrandt wel een oneindig geduld moet hebben gehad om ‘zoo dikwijls in allerlei houdingen te hebben kunnen poseren’.

Al snel ontstond er discussie over de matige kwaliteit van dit portret, haar ‘scheve mond en uitdrukkingsloze ogen’. Ondanks de kritiek hing Bredius het in het museum als een authentieke Rembrandt en zo werd het in 1935 ook vermeld in zijn oeuvrecatalogus. Vanaf de jaren vijftig was eigenlijk wel duidelijk, zegt Buijsen, dat Bredius zich in dit geval had vergist. Het portret is van een onbekende kunstenaar die mogelijk een verdwenen schilderij van Rembrandt heeft gekopieerd. “Het is tegenwoordig moeilijk te geloven dat Bredius hier een Rembrandt in zag. Waarschijnlijk kwam dat ook omdat hij heel graag in een portret de vader, moeder of broer van Rembrandt wilde herkennen, terwijl Rembrandt ook heel veel tronies schilderde, studies van bepaalde karaktertrekken, waarbij het niet gaat om wie er is voorgesteld.”

Tronie van een oude man. Het Mauritshuis is nog niet voor 100 procent overtuigd. © Mauritshuis

Vier jaar later kocht Bredius het schilderij ‘Rustende reizigers’, dat gesigneerd was met ‘Rembrandt.f.’ Die signatuur bleek vals en tegenwoordig wordt dit als werk van een navolger van Rembrandt beschouwd. ‘Minerva’, door Bredius in 1899 in Londen gekocht als mogelijke Rembrandt, was altijd al een twijfelgeval voor de kenners. Waarschijnlijk is het geschilderd door een leerling.