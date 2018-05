Het liedje van de week: Girlfriend/ Damn, dis-moi

Niet dat het een rapnummer is, neen, maar wel geproduceerd door g-funk-grootheid Dâm-Funk. G-funk: denk aan de zomerse vibe van Snoop Dogg, en je bent er wel een beetje. Wat een heerlijk lichtvoetige, dansbare track, een voorproefje van haar nieuwe plaat. In de tekst verwijst ze trouwens ook nog naar Eminem, maar dat heeft niet zozeer met hiphop als wel met identiteit, man/vrouw-verhoudingen en machocultuur te maken. En dat verpakt ze allemaal in één regel. Jup.

Bijzonder is dat er twee versies zijn - een Franstalige en een Engelse. Met verschillende teksten, maar de boodschap blijft dezelfde. De genderbendende Letissier (ze afficheert zich voor de gelegenheid als Christine & The Queens) wil als vrouw ongegeneerd geil mogen zijn. Zij trekt de teugels aan, zij domineert.

En hoe. Daar doet ze trouwens geen moment drammerig over. Zoals ze zelf in een toelichting op het nummer uiteindelijk zegt: hup, gooi die dansmoves er maar in. Zomerhitje? Reken maar.

Girlfriend/ Damn, dis-moi - Christine & The Queens feat. Dâm-Funk

