Het leven zoals het écht is, een eindeloos tv-format

Hij begon met twee weken over het dagelijks leven in de Leeuwardse volkswijk Wielenpôlle en inmiddels wordt gefilmd in de Bredase buurt Tuinzigt. Groot verschil is dus dat waar bij ‘Man bijt Hond’ de variatie centraal stond, het in deze serie overal armoe troef is.

Of zoals het eufemistisch heet: we kijken in buurten waar de maandelijkse inkomsten laag zijn. Maar de oogst aan beelden is rijk. Zo startte de eerste aflevering van ‘Typisch Tuinzigt’ met een liefdevol gefilmd scootmobielritje. De niet al te fitte Jan Koetsier reed door zijn wijk en dat ging van hallo hier, houdoe daar. De toon was gezet. “Ja, dit is Tuinzigt, als je hier groet, groet iedereen netjes terug”, aldus de tevreden Jan (a.k.a. DJ Janoesj op zijn eigen website voor Hollandse muziek). Toch is de bijnaam van de wijk Tuigzigt. Waarom? Na twee afleveringen is dat niet echt duidelijk.